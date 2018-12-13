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    "الصيادلة": قرار زيادة أسعار أدوية قطاع الأعمال "تأخر كثيرا"

    02:07 م الخميس 13 ديسمبر 2018
    "الصيادلة": قرار زيادة أسعار أدوية قطاع الأعمال "تأخر كثيرا"

    الدكتور مصطفى الوكيل

    كتب - أحمد جمعة:

    قال الدكتور مصطفى الوكيل، وكيل نقابة الصيادلة، إن قرار رفع أسعار بعض الأصناف التي تنتجها شركات قطاع الأعمال، تأخرا كثيرا خلال الفترة الماضية.

    وأضاف الوكيل في تصريحات لمصراوي: "إذا كان الهدف من زيادة الأسعار؛ تواجدها في السوق فهذا مقبول، لكن يجب ألا تكون هذه زيادة بصورة غير مدروسة".

    وطالب وكيل نقابة الصيادلة بإعداد دراسة شاملة عن أسعار الأدوية في السوق المصري، خاصة شركات قطاع الأعمال والشركات الخاصة: "هناك شركات تخسر وشركات تكسب ويجب أن نذيب هذه الفوارق بحيث تكون الأسعار في متناول المواطن".

    وأضاف: "يجب إعداد دراسة أسعار بحيث تكون هناك مرونة في زيادة أسعار الأصناف منخفضة السعر، وتخفيض أسعار الأدوية المبالغ فيها".

    وأكد أن المواطن يشعر بصعوبة في توفير الدواء، والحل الأمثل التمسك بشركات قطاع الأعمال لأنها ذراع الدولة في سوق الأدوية.

    مصطفى الوكيل نقابة الصيادلة زيادة أسعار الأدوية شركات قطاع الأعمال

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