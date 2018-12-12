رئيس جامعة الأزهر يتابع استعدادات كلية البنات بالأقصر للامتحانات

كتب - محمود مصطفى:

أكد الدكتور محمد المحرصاوي رئيس جامعة الأزهر، حرصه الدائم والمستمر على التواصل مع الطلاب والطالبات بالجامعة على مستوى الجمهورية من خلال لقاءات مفتوحة يتم عقدها بشكل دوري؛ للوقوف على مشاكل الطلاب والتعامل معها علاوة على الرد على الاستفسارات والقضايا التي تشغلهم.

واستعرض المحرصاوي - خلال زيارته اليوم الأربعاء لكلية البنات الأزهرية بطيبة بالأقصر وفقا لبيان صادر عن الجامعة - مع أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والطالبات بالكلية، انتظام العملية التعليمية واستعداد الكلية لامتحانات الفصل الدراسي الأول التي تبدأ في 5 يناير المقبل.

وأشار إلى أن زيارته تأتي في إطار توجيهات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر للتواصل الدائم والمستمر مع منسوبي الجامعة لتفقد سير العمل بكافة كليات ومستشفيات ومراكز الجامعة بالقاهرة والأقاليم.

وأوضح المحرصاوي، أهمية المشاركة في تنمية الوطن، عن طريق الاهتمام بشباب الباحثين من أعضاء هيئة التدريس والطلاب، لافتا إلى ضرورة الاهتمام بالشباب لبناء الأمم، مثمنا حرص القيادة السياسية وكافة مؤسسات الدولة على توفير سبل الرعاية للشباب والاهتمام لتنمية مواهبهم وإكسابهم المهارات المختلفة.

ولفت إلى ضرورة التواصل والاندماج في المجتمع الطلابي، وهذا ما تحرص عليه جامعة الأزهر خاصة في هذه المرحلة، لأن الشباب هم الحاضر والمستقبل للنهضة المرتقبة.

وطالب رئيس الجامعة، الطالبات بضرورة الانضباط والالتزام بالأعراف والقواعد الجامعية، والجدية في الدراسة، والتواصل مع الأساتذة الموجودين بالكليات للاستفادة من خبراتهم، والمحافظة على منشآت الجامعة، والاشتراك في الأنشطة الطلابية، لما تمثله من أهمية في إثراء الجانب الثقافي والمجتمعي لديهم، وتوجيه مواهبهم وطاقاتهم في الاتجاه الصحيح.

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