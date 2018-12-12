وزيرة البيئة: مفاوضات تغير المناخ وصلت إلى مرحلة مهمة

كتب ـ يوسف عفيفي:

شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، ووزير البيئة الصيني في المنتدى الخاص بالجنوب جنوب لمكافحة التغيرات المناخية الذي يهدف إلى مناقشة آليات التصدي للتغيرات المناخية وخلق شراكات بين دول الجنوب جنوب.

جاء ذلك على هامش مؤتمر الأطراف الرابع والعشرين لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ ببولندا.

وأوضحت الوزيرة خلال المنتدى، أن مفاوضات تغير المناخ وصلت إلى مرحلة مهمة، ونحن بصدد ترجمة اتفاق باريس إلى برنامج عمل ضخم وبالتالي لابد من إيجاد آليات غير تقليدية من ضمنها ضرورة تعبئة الشباب وتشجيعهم على التصدي للتغيرات المناخية.

وأكدت فؤاد، ضرورة خلق شراكات بين الشباب المصري ودول الجنوب جنوب في العديد من المجالات كإعادة تدوير المخلفات الزراعية ودعم صغار الصيادين في المناطق الساحلية، بالإضافة إلى تشجيع التكنولوجيا الخاصة بكفاءة الطاقة الجديدة والمتجددة من خلال مشروعات صغيرة ومتوسطة يدعمها الشباب، وتساهم كل هذه الأفكار في خفض غازات الاحتباس الحراري والتكيف مع التغيرات المناخية وخلق شراكات دون الاعتماد على التكنولوجيا الغربية وإعادة نقل التجارب الناجحة بين الشباب ودول الجنوب جنوب والعمل على تكبير هذه الشركات.