"الصحة": تشكيل فرق مركزية لمتابعة مبادرة "فيروس سي" بالمحافظات

كتب - أحمد جمعة:

وجه الدكتور أحمد السبكي، مساعد وزيرة الصحة لشئون الرقابة والمتابعة، بتشكيل فرق مركزية بالمحافظات برئاسة وكلاء وزارة الصحة؛ لمتابعة تنفيذ مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي للقضاء على فيروس"سي" والكشف عن الأمراض غير السارية، والتأكد من صرف العلاج لمن ثبت إصابته بالفيروس.

جاء ذلك خلال اجتماع موسع عقده، مساء أمس الثلاثاء، نيابة عن الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، وبحضور الدكتور علي محروس، رئيس قطاع الطب العلاجي، والدكتورة سهير عبد الحميد، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي، والدكتور عماد كاظم، مدير المجالس الطبية المتخصصة، وأعضاء الغرفة المركزية للمبادرة الرئاسية، وعدد من أعضاء اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية، ووكلاء وزارة الصحة ب 27 محافظة من محافظات الجمهورية، وذلك بالمعهد القومي لتدريب الأطباء بالعباسية.

ووجه "السبكي" الشكر لوكلاء الوزارة بمحافظات المرحلتين الأولى والثانية من المبادرة الرئاسية والبالغ عددها 20 محافظة، بما يتم تحقيقه من إنجاز في اعداد مسح المواطنين والذي تخطى ال 16 مليون مواطن، داعيا وكلاء الوزارة بمحافظات المرحلة الثالثة و التي من المقرر أن تبدء في مارس المقبل وتنتهى فى أبريل 2019، الاقتداء بالتجارب الناجحة في المرحلتين السابقتين، فضلا عن الاستفادة من التحديات التي واجهت تلك المحافظات، للوصول إلى أفضل النتائج.

وشدد "السبكي" على ضرورة عقد اجتماع دوري بصفة يومية يجمع كل من وكيل وزارة الصحة، والمسئولين عن المبادرة من مدير الحملة بالمحافظة، ومدير الرعاية الأساسية، ومسئول إدخال البيانات، لمناقشة اى تحديات قد تعوق سير العمل بنقاط المسح، مؤكدا ضرورة مرور وكلاء الوزارة بأنفسهم على نقاط المسح للاطمئنان على سير العمل، والتأكد من تسجيل بيانات المرضى اليكترونيا على التطبيق الخاص بالمبادرة، والمرور على مراكز صرف العلاج لمتابعة عملية الصرف للمواطنين المصابين بالفيروس.

وأشار "السبكي" إلى أن دقة تسجيل بيانات المواطنين، ونتائج عملية المسح، سيجعل لدى الدولة خريطة صحية للمواطنين بمصر، بما يساهم في معرفة المتطلبات الصحية ووضعها بالخطط الإستراتيجية سواء لتوفير الأدوية، أو المستلزمات الطبية، وسيكون هناك مؤشرات صحية دقيقة تساعد متخذى القرار الصحي بما سيوفر مبالغ مالية على الخزانة العامة للدولة.

ولفت إلى إرسال فريق مركزي من إدارة الرقابة والمتابعة بالوزارة للمرور على نقاط المسح بمحافظات المرحلة الأولى للتأكد من سير العمل وتقديم الخدمة الصحية للمواطنين، حيث تم تنظيم أكثر من ألف جولة حتى الآن، مشيرا إلى استمرار وتكثيف هذه الجولات الميدانية للتغلب على اى معوقات قد تواجه سير عمل المبادرة الرئاسية.

ووجه " السبكي" بعقد إجتماع، اليوم، عبر " الفيديو كونفرنس" يجمع رئيس هيئة التأمين الصحي، وعدد من وكلاء وزارة الصحة، ومديري أفرع التأمين الصحي، ومدخلى البيانات بالجهتين، وبحضور مستشار الوزيرة لنظم المعلومات، لمناقشة اى تحديات فى تسجيل بيانات المواطنين المؤمن عليهم، والذين يصرفون أدوية للسكر او الضغط، بعد فحصهم من خلال مبادرة " 100 مليون صحة"، مشددا على ضرورة عقد إجتماع تنسيقى دورى بصفة أسبوعية يجمع كلا من وكيل وزارة الصحة بالمحافظة ومدير فرع التأمين الصحي بذات المحافظة، لزيادة التعاون وتذليل اى معوقات.

كما ذكر أن وزيرة الصحة والسكان أكدت على تقديم كافة سبل الدعم لجميع المحافظات، سواء للمستلزمات الطبية، أو اللوجستيات، كما وجهت بزيادة نقاط المسح سواء الثابتة او المتحركة، وفقا لاحتياج كل محافظة بمايساعد على تحقيق المستهدف من كل محافظة.

وفى ذات السياق، وعقب انتهاء الإجتماع، أجرى عدد من وكلاء وزارة الصحة المسح الخاصة بمبادرة الرئيس للقضاء على فيروس سى والكشف عن الأمراض غير السارية، بنقطة المسح الموجودة بمعهد تدريب الأطباء بالعباسبة.