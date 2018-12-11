مذيعة "متلازمة داون" تكشف كواليس ظهورها الأول: "عاوزة أحاور الرئيس"

كتب- محمد سامي:

أعربت رحمة خالد، أول مقدمة برامج مصابة بمتلازمة داون، عن سعادتها بظهورها الأول على شاشة قناة "DMC"، صباح اليوم الثلاثاء.

وشاركت رحمة في تقديم حلقة اليوم ببرنامج "8 الصبح" والمذاع على فضائية DMC، بصحبة الإعلامي رامي رضوان.

وقالت رحمة لمصراوي" "أنا طايرة من الفرحة، مش مصدقة إن حلم بتمناه من 8 سنين اتحقق وظهرت على الهواء كمقدمة برامج"، مشيدة بالروح التي تعاملها بها أسرة فريق برنامج "8 الصبح"، وتحديدًا الإعلامي رامي رضوان، والإعلامية آية جمال "حسيت إني وسط إخواتي وما خفتش، طمنوني جدًا وساعدوني في أول ظهور ليا، وكمان رئيس التحرير أحمد الطاهري ساعدني جدًا وطمّني".

وأضافت أن مسؤولي شبكة قوات DMC تواصلوا معها منذ شهر يناير الماضي، لإجراء اختبار أمام الكاميرات، وأبدوا إعجابهم بأدائها ورغبتها في التعلم، وقرر حينها المنتج هشام سليمان رئيس الشبكة، إخضاعها لتدريبات تطوير المهارات حتى تتمكن من الظهور على الشاشة، وبالفعل تلقت تدريبات نظرية وعملية على مدار 10 أشهر بشكل يومي، على يد أساتذة في مجال الإعلام، أبرزهم الإذاعي الراحل ماهر مصطفى؛ لتحسين مخارج الحروف وتطوير أسلوب التقديم الإعلامي، والتعرف على كيفية تنسيق العمل بين المذيعين.

أوضحت رحمة ذات الـ22 ربيعًا أنها تخرجت في قسم الدراسات السياحية بمعهد الألسن للسياحة والفنادق، إلا أن حلمها الأول كان الظهور على شاشة التليفزيون؛ لتغيير نظرة المجتمع لذوي الاحتياجات الخاصة وتحسين صورتهم، والتأكيد بمثال عملي قدرتهم على العمل في المهن المختلفة، وأن أي شخص لابد أن يبذل مجهودًا لتحقيق حلمه وأنه لا يوجد مستحيل طالما هناك إرادة قوية.

كما أعربت المذيعة الشابة عن سعادتها البالغة، بقبول الدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة، دعوتها للظهور الأول معها في حلقتها ببرنامج 8 الصبح، وأن الفنانة دنيا سمير غانم هي أول من اتصل بها بعد انتهاء البرنامج للإشادة بتجربتها الأولى، مؤكدة أنها تكن لها كل الحب والتقدير.

وتمنت رحمة أن تتمكن من استضافة الفنانين في برنامجها، وكذلك النماذج المشرفة من ذوي الاحتياجات الخاصة؛ لإعطاء رسالة للمجتمع بأن الإرادة هي أساس النجاح.

وكشفت المُذيعة الشابة عن أمنية خاصة لها وهي إجراء حوار مع الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ لأنه أعطى ذوي الاحتياجات الخاصة أولوية واهتمام خلال فترة رئاسته.

وعن تطلعاتها للمستقبل، قالت رحمة إنها ترغب في التمثيل في فيلم ضخم يضم عددًا من النجوم مثل أحمد عز، وحسن الرداد، كما تتمنى إخراج فيلم عن أصحاب متلازمة داون، والتأكيد على أنهم شخصيات طبيعية لديها أهداف وطموح، معربة عن طموحها لوصول الفيلم للمنافسة في المهرجانات الدولية، وأمنيتها في تحقيق ميدالية لمصر في أوليمبياد طوكيو 2020 في السباحة.

وأشادت رحمة بتجربة قناة dmc في تقديم مذيعين من ذوي الاحتياجات الخاصة، واصفة التجربة بـ"الرائدة" في الوطن العربي والشرق الأوسط.