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"الاستعلامات": قناة إثيوبية تذيع خطاب السيسي بقمة إفريقيا بـ 3 لغات

06:25 م الثلاثاء 11 ديسمبر 2018
"الاستعلامات": قناة إثيوبية تذيع خطاب السيسي بقمة إفريقيا بـ 3 لغات

الرئيس عبد الفتاح السيسي

القاهرة- (مصراوي):

قالت الهيئة العامة للاستعلامات، إنه سيتم إذاعة الخطاب الذي ألقاه الرئيس عبد الفتاح السيسي بقمة إفريقيا 2018، والتي عُقدت بشرم الشيخ، على قناة ETV الإثيوبية، مساء اليوم الثلاثاء.

وأوضحت الهيئة في بيان، أنه سيتم إذاعة الخطاب مرتين في الساعة الـ 8 مساءً، والساعة الـ 12 منتصف الليل بتوقيت أديس أبابا باللغات الإنجليزية والعربية والأمهرية.

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الهيئة العامة للاستعلامات السيسي قناة إثيوبية قمة إفريقيا شرم الشيخ

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