الجلاد لطلاب إعلام القاهرة: الصحافة أصبحت مهنة صعبة.. وتحتاج لصحفي بأدوات جديدة

كتب- محمد قاسم:

قال الكاتب الصحفي مجدي الجلاد، رئيس تحرير مؤسسة "أونا" للصحافة والإعلام التي تضم مواقع "مصراوي- يالاكورة- الكونسلتو- وكالة أونا"، إن مهنة الصحافة أصبحت صعبة وتحتاج في الوقت الحالي لصحفي بأدوات جديدة حتى يجاري التطور التكنولوجي السريع.

وأضاف الجلاد، خلال حوار مفتوح مع طلاب إعلام القاهرة، عن مستقبل الصحافة في مصر، أن الصحفي دوره توثيق المعلومات المتداولة سواء شائعة أم حقيقة، ومواقع التواصل الاجتماعي أضافت على عاتقه المزيد من الضغوط من كثرة المعلومات.

وتابع أن الصحافة الحديثة الآن تستفيد من التطور التكنولوجي، والتطور التكنولوجي يحارب الصحافة التقليدية.

واستشهد الجلاد بالفيديو الذي تداولته مواقع التواصل الاجتماعي للسيدة الفرنسية قبل يوم في التظاهرات، مؤكدا أن الفيديو خدع الملايين بسبب الترجمة الخاطئة.

جاء ذلك بحضور الدكتورة هبة الله السمري القائم بعمل عميد الكلية والدكتور محمد عتران أستاذ العلاقات العامة بالكلية.