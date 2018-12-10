أكثر الكلمات إنتشاراً

القمة الخليجية منتدى إفريقيا 2018 الطقس الدولار الجمركي احتجاجات فرنسا محمد صلاح

وزير الدفاع يلتقى وزيرة الأمن الداخلي الأمريكي

07:48 م الإثنين 10 ديسمبر 2018
وزير الدفاع يلتقى وزيرة الأمن الداخلي الأمريكي

الفريق أول محمد زكي قائد القوات المسلحة

القاهرة- أ ش أ:

التقى الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوت المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، كريستين نيلسون وزيرة الأمن الداخلى الأمريكى والوفد المرافق لها والذي يزور مصر حالياً .

جرى خلال اللقاء مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك فى ضوء تطورات الأوضاع التى تشهدها المنطقة، وسبل دعم آفاق التعاون الأمنى وتبادل المعلومات ومكافحة الجرائم العابرة للدول على نحو يلبى المصالح المشتركة للبلدين.

وأشاد الفريق أول محمد زكى بمستوى التنسيق والتشاور بين البلدين فى المجالات العسكرية والأمنية ، معرباً عن تطلعه لمزيد من التعاون والتكامل المشترك بين البلدين .

من جانبها، أكدت وزيرة الأمن الداخلى الأمريكي، على عمق العلاقات المصرية الأمريكية ومستوى التنسيق والتفاهم في مختلف المجالات.

حضر اللقاء عدد من قادة القوات المسلحة والقائم بأعمال السفير الأمريكي بالقاهرة .

هذا المحتوى من

وزارة الدفاع محمد زكى كريستين نيلسون القوات المسلحة وزارة الأمن الداخلى الأمريكية

الخبر التالى:

انتظام حركة السفن من وإلى ميناء دمياط رغم سوء الأحوال الجوية
تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

إعلان

إعلان

إعلان