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محافظ القاهرة يوجه بصرف إعانة مالية لأسرة عامل نظافة توفي أثناء تأدية عمله

04:44 م الإثنين 10 ديسمبر 2018
محافظ القاهرة يوجه بصرف إعانة مالية لأسرة عامل نظافة توفي أثناء تأدية عمله

كتب- محمد نصّار:
وجه محافظ القاهرة اللواء خالد عبدالعال، بتسهيل الإجراءات اللازمة لاستخراج تصريح الدفن وشهادة الوفاة لعامل نظافة توفي أثناء تأدية عمله، وصرف إعانة مالية لأسرته.

وكلف المحافظ، كلا من اللواء محسن مأمون رئيس هيئة نظافة وتجميل القاهرة، والمهندس أحمد الدميري مدير عام العلاقات العامة، بتسهيل الإجراءات اللازمة لاستخراج تصريح الدفن وشهادة الوفاة، وتقديم واجب العزاء لأسرة العامل.
كانت غرفة العمليات المركزية بالمحافظة قد تلقت، اليوم الاثنين، بلاغا يفيد بوفاة العامل هانى محمد محمود عيسى العامل بهيئة نظافة وتجميل القاهرة (37 سنة) وذلك أثناء تأدية عمله بمصر الجديدة، حيث تم نقله إلى مستشفى الدمرداش، وتبين أن سبب الوفاة هو أزمة قلبية فاجأته أثناء عمله.

خالد عبد العال محافظ القاهرة إعانة مالية وفاة عامل نظافة

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