بغرفة إدارة أزمة ولجان إرشادية.. "الزراعة" تكافح مخاطر التغيرات المناخية

كتب - أحمد مسعد:

قال المهندس محمود عطا رئيس الإدارة المركزية للبساتين في وزارة الزراعية، إن مهندسي الإدارة ينظمون زيارات تفقدية مُكثفة على الأراضي الزراعية بالتعاون مع مركز البحوث الزراعية، لعقد لقاءات استرشادية حول التغير المناخي وتأثر المحاصيل به.

وأضاف عطار لـ"مصراوي"، أنه عقد عدد من اللقاءات الاسترشادية للمزارعين في الحقول، مؤكدًا ضرورة فحص كافة المحاصيل وإعطاء حزمة التوصيات الإرشادية بحسب حالة كل محصول، بعد حالة التغير المناخي التي نعيشها حاليًا.

ولفت رئيس الإدارة المركزية للبساتين، إلى تشكيل لجان من قبل إدارتي الباستين والمكافحة ومعهد أمراض النبات والإرشاد الزراعي، لعمل برامج إرشادية ومتابعتها من خلال غرفة إدارة الأزمات.​