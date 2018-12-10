قرار رئاسي بتخصيص 6 أفدنة لـ"مخرات السيل" في أطفيح بالجيزة

كتب ـ يوسف عفيفي:

نشرت جريدة الوقائع الرسمية، في عددها الصادر اليوم الأحد، قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتخصيص مساحة أرض تبلغ 6.07 فدان تعادل 25522 متر بناحية أطفيح بمحافظة الجيزة، وذلك طبقا للخريطة والإحداثيات المرفقة، منها مساحة 18 قيرطا و11 سهما نقلا من الأراضي المخصصة للاستصلاح والاستزراع، لصالح وزارة الموارد المائية والري لاستخادمها في إقامة مخر سيل.