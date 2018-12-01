بالصور.. "الملا وسعفان" يشهدان حفل تسليم جوائز دوري نقابة البترول للشركات الرياضية

كتب - أسامة عبد الكريم:

قال المهندس طارق الملا، وزير البترول الثروة المعدنية، إن استعادة حقول الغاز في سيناء، يعد رمزًا لاستعادة الكرامة، وسيجعلنا نمضي قدمًا، مشيرًا إلى أن الفترة التى تلت ثورة يناير 2011، وما تبعها من أحداث لم يتوقف قطاع البترول عن العمل، وكان لديه الكثير من التحدي والإصرار.

جاء ذلك خلال حفل تسليم 42 شركة جوائز دوري النقابة العامة للعاملين بالبترول، برئاسة محمد جبران رئيس النقابة، للفرق الرياضية لشركات القطاع في مختلف الأنشطة الرياضية، وذلك في إطار احتفالات عيد البترول، وتمثلت في كؤوس ودروع وميداليات ذهبية، وفضية وبرونزية، وذلك بحضور محمد سعفان وزير القوي العاملة، وجبالي المراغي رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، ومحمد وهب الله الأمين العام للاتحاد، ورؤساء الشركات المصرية القابضة.

وأعرب وزير البترول، عن سعادته بمشاركة 42 شركة في الدورة الرياضة 2018/2022 في مناطق القطاع بالقاهرة والإسكندرية، والسويس والبحر الأحمر وأسيوط، وذلك بعد توقف دام فترة طويلة.

وقال محمد سعفان، وزير القوى العاملة: إن الدولة المصرية قامت بتنفيذ عدد ضخم من المشروعات القومية العملاقة التي تعجز عقول البشر عن استيعابها، ومنها حقل ظهر لإنتاج الغاز الذي تم اكتشافه في عام 2015 وتم تحقيق الاكتفاء الذاتي منه في العام الحالي وسوف تقوم مصر بتصدره بعد أسابيع قليلة ببدء عام 2019.

وأكد أن هذه المشروعات تؤكد عزيمة المصريين وقوتهم على التحدي وإصرارهم على تعويض ما فاتهم من أجل مستقبل أفضل لأبنائهم، بما ستشاهده الأجيال القادمة من عائد كبير وخير وفير، يعود أولا وأخيرًا لمصلحة المواطن بما تتكبده الدولة حاليًا من تحديات لجعل غدًا أفضل دائمًا".