رئيس "النقل النهري" ينفي شحوط مركب سياحي بالأقصر

كتب- أحمد نجيب:

نفى الدكتور عبد العظيم محمد طربق، رئيس الهيئة العامة للنقل النهري، شحوط إحدى المراكب السياحية، أمام قرية المريس التابعة لمركز الطود جنوب محافظة الأقصر، موضحاً أن قائد المركب السياحى لم يلتزم بالمسار المحدد له من قبل الهيئة العامة للنقل النهرى، وتم سحب المركب السياحى بواسطة إحدى المراكب النيلية.

وأضاف طربق خلال تصريحات له اليوم السبت، أن مدة تعطل المركب السياحي لم تستغرق سوى ساعة واحدة، ولم يؤثر ذلك على المسار الملاحى للواحدات النهرية بهذه المنطقة.

يذكر أن المركب السياحى سميراميس 3 التابع لشركة بلوسكاي للسياحة في نهر النيل كان على متنه 89 سائحا إنجليزي الجنسية و11 سائحًا من جنسيات مختلفة.

وأكد الحاج جمال الشرقاوي، مساعد أمين الصندوق، بالنقابة المهنية العمالية للعاملين بالفنادق العائمة النهرية، وأحد قائدي العائمات، انتظام حركة سير العائمات داخل مجرى نهر النيل بين مدينتي الأقصر وأسوان، وأن أمس غدا الأحد من أيام الذروة ما بين مدينتي الأقصر وأسوان حيث يتم انطلاق 50 عائمة من وإلى مدينتي أسوان الأقصر.