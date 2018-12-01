بعد تشكيلها الجديد.. "رئيس المحافظين" يلتقى بقيادات أمانة الجيزة

كتب- محمد نصار:

التقى المهندس أكمل قرطام، رئيس حزب المحافظين، مع عدد من أعضاء أمانة الحزب بالجيزة، بعد تشكيلها الجديد، بحضور المهندس خالد خطاب، أمين الحزب بالمحافظة، وعدد من قيادات الحزب والأمانة.

وأوضح المهندس عمرو الشريف، نائب رئيس الحزب لشؤون التنظيم، أن لقاء اليوم يأتي ضمن خطة الحزب للتوسع في استكمال أمانات الحزب في المحافظات المختلفة.

وأضاف "الشريف"، خلال كلمته، أن الفترة المقبلة تستهدف التواصل بشكل أكبر مع المواطنين في كافة المناطق، واختيار كوادر سياسية وتنظيمية على قدر كبير من الخبرة للدفع بهم في انتخابات المحليات المقبلة، للمساهمة في حل المشاكل التي يعاني منها المواطنين سواء كانت تتعلق بالتوظيف أو بالمحليات، وذلك من خلال تنظيم ملتقيات للتوظيف، وحل مشاكل العاملين في القطاعات المختلفة كالزراعة والسياحة.

شارك في اللقاء، محمد خطاب نائب الحزب للشؤون الدستورية والتشريعية، وشعبان خليفة، رئيس لجنة العمال المركزية، ورشا عمر رئيس لجنة التواصل الجماهيري، وكريم عبد العاطي، رئيس لجنة العضوية، وعبود خضر، أمين مساعد الجيزة، وحازم أمين، أمين أمانة العجوزة.