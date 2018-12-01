السفير الياباني بالقاهرة: سنواصل دعم التعليم في مصر

كتبت-ياسمين محمد:

قال السفير الياباني بالقاهرة، ماسيكي نوكي، إن هناك العديد من المشروعات التي يجري تنفيذها حاليا، في إطار التعاون بين اليابان ومصر، ومن بينها مشروع المدارس اليابانية، الذي يعد رمزا من رموز التعاون الوثيق مع مصر.

جاء هذا في كلمته خلال افتتاح المدرسة المصرية اليابانية بمدينة العبور، اليوم السبت، برفقة الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، والدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار، والدكتور علاء عبد الحليم محافظ القليوبية، وطه عجلان وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية.

وأضاف أن مصر تبدأ إدخال نظام التعليم الياباني إلى نظامها التعليمي، في ظل القيادة الحكيمة والقوية للرئيس عبد الفتاح السيسي.

وتابع بقوله إن مشاعر الاعتزاز بالتعليم هي علي الأرجح واحدة في مصر واليابان، كما قال عميد الأدب العربي المصري طه حسين، التعليم حق لكل مواطن كالماء والهواء.

وأضاف أن اليابان، لن تدخر جهدا في تقديم المساعدة لمصر، ولكن الدور الأساسي يقع علي عاتق مصر حيث إن التعليم له علاقة بالقواعد والأساسيات الخاصة بكل مجتمع.

واستطرد قائلا : إن بناء الإنسان ليس من السهل أن يؤتي ثماره بين عشيه وضحاها، وما زال مشروع المدارس المصرية اليابانية في مرحلة البداية وستواصل اليابان التعاون مع مصر بخطي ثابتة.

يذكر أن المدرسة اليابانية بالعبور تتكون من 22 فصلا دراسيا لرياض الأطفال والتعليم الأساسي، وتقع المدرسة على مساحة 2000 متر وبها ملاعب على مساحة 1500 متر، وتم الانتهاء من إنشاء المدرسة وتسليمها من قِبل لجنة من الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، بتكلفة 30 مليون جنيه.