"الأعلى للإعلام" يدرس إنشاء أول قناة فضائية إفريقية

كتب- مصطفى على:

كشف أحمد سليم، أمين عام المجلس الأعلى للإعلام، أن المجلس يسعى حاليًا وبالتعاون مع وزارة الخارجية، لإنشاء أول قناة فضائية إفريقية، موضحًا أن هناك خطوات قطعت في الدراسة ويأملون في ظهورها خلال العام القادم.

وقال "سليم": "نثمن خطوة اتحاد الصحفيين الأفارقة في إنشاء موقع، وأيضا هناك موقع المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام سيكون عليه بدءًا من الأسابيع القادمة كل فعاليات الندوات الخاصة بالإذاعيين والصحفيين الأفارقة".

وأوضح أحمد سليم، الأمين العام للمجلس الأعلى للإعلام، في تصريحات خاصة لمصراوي: "القناة الفضائية الأفريقية مازالت مشروعا قيد الدراسة حاليا بين المجلس ووزارة الخارجية، حيث يجري الاتفاق على جميع التفاصيل الخاصة بها والمتمثلة في التمويل والقمر الصناعي واللغات التي ستطلق بها.

وأضاف: "هذه القناة أطلقت بشأنها عدة دراسات سابقة، لكن المشروع توقف، حيث بدأت الفكرة في عهد وزير الإعلام الأسبق أنس الفقي، ثم قطعت الوزارة شوطا كبيرا في هذا الملف في عهد الدكتورة درية شرف الدين".

وأوضح أن تلك الملفات انتقلت من الوزارة إلى المجلس الأعلى للإعلام بعد تشكيله، على أن يعمل عليها المجلس للبدء في إجراءات إنشائها في أقرب وقت.