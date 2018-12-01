السفير الياباني: المدارس المصرية اليابانية رمز لتعاوننا الوثيق مع مصر

كتب- أسامة علاء الدين وياسمين محمد:

أكد ما سيكي نوكي، السفير الياباني بالقاهرة، أن هناك العديد من المشروعات التي يجري تنفيذها حاليا في إطار التعاون بين اليابان ومصر، موضحا إلي أن مشروع المدارس المصرية اليابانية يعد أحد المشاريع المهمة ورمز من رموز هذا التعاون الوثيق بين البلدين.

جاء ذلك خلال افتتاح الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، والدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار، والدكتور علاء عبد الحليم محافظ القليوبية، والسفير الياباني بالقاهرة، ماسيكي نوكي، اليوم السبت، المدرسة المصرية اليابانية بمدينة العبور بمحافظة القليوبية، والتى بدأت عملها رسميا هذا العام.

وأضاف السفير الياباني، أن مصر تقوم بإدخال التعليم على الأسلوب الياباني بما في ذلك "التوكاتسو"، أو النشاطات الخاصة تحت القيادة الحكيمة والإرادة القوية للرئيس السيسي، مشيرًا إلي أن المدارس المصرية اليابانية هي المكان المناسب لتحقيق ذلك، وقامت اليابان بأكبر قدر من التعاون من خلال إرسال العديد من الخبراء إلي مصر.

وأشار السفير الياباني، إلي أن إصلاح نظام التعليم في طليعة ما قامت به اليابان من إصلاحات، إيمانا بأن الموارد البشرية هي من أهم الموارد، والتعليم وحده فقط هو القادر علي تمكين المواطنين من بناء المستقبل.