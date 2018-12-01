لمواطني 11 محافظة.. اعرف أماكن فحص فيروس "سي"

كتب- أحمد جمعة:

بدأت وزارة الصحة والسكان، اليوم السبت، تنفيذ المرحلة الثانية من الخطة القومية للقضاء على فيروس "سي" والأمراض غير السارية، في 11 محافظة.

ومن المقرر أن يخضع المفحوصون لمسح الكشف عن فيروس (سي)، بجانب الأمراض غير السارية مثل "الضغط والسكر والسمنة"، بما يسهم في تعزيز الكشف المبكّر عن تلك الأمراض والوقاية من انتشارها وعلاج المصابين بها في الوقت المناسب.

وتستمر هذه المرحلة لمدة ثلاثة أشهر لتنتهي في ٢٨ فبراير ٢٠١٩، في ١١ محافظة هي: أسوان والأقصر وسوهاج وبني سويف و البحر الأحمر و السويس و الإسماعيلية و شمال سيناء و القاهرة و المنوفية و كفر الشيخ.

وخصصت وزارة الصحة موقعا إلكترونياً وخطا ساخنا رقم (15335)، للتعريف بالحملة ومعرفة أماكن إجراء المسح بالنسبة للمواطنين في المحافظات.

اعرف أقرب مكان لفحص فيروس "سي" في المحافظات" (اضغط هنا http://www.stophcv.eg/)

وتسخدم وزارة الصحة كاشفًا سريعا في فحص المواطنين "رابد تيست"، حسبما قال الدكتور وحيد دوس، رئيس اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية، مضيفًا أنه عن طريقه سيتم تحليل فيروس سي للمواطنين ومعرفة النتيجة دون إرسال العينة للمعامل: "الشكة هتقولك فورًا الشخص عنده فيروس سي ولا لأ".

وأوضح "دوس" في تصريحات لمصراوي، أن الشخص الذي تثبت إصابته بالفيروس سيتم تحويله إلى مراكز العلاج لإجراء تحاليل أخرى منها "اللي عنده مباشرة هيتحول إلى مراكز العلاج ويتعمله تحاليل أخرى مثل "PCR" ثم البدء في كورس العلاج بعد ذلك لمدة 3 شهور.

وتستهدف وزارة الصحة، مسح حوالي ٢٠ مليون فوق سن ١٨ عاما منهم ٧ ملايين مواطن بمحافظة القاهرة فقط، من خلال ١٨٧٧ نقطة مسح ثابتة على مستوى تلك المحافظات بإجمالي ٦٤٨٦ فريق طبي يتم تقسيمهم إلى ٤١٥٨ فريق صباحي و ٢٣٢٨ فريق مسائي؛ فضلا عن نقاط المسح المتحركة بالقاهرة والتي تبلغ ٨٥٧ نقطة مسح.

كما قررت وزيرة الصحة إلى جانب ذلك، مد المرحلة الأولى من المبادرة، لمدة شهر، في 9 محافظات هي: بورسعيد، الإسكندرية، القليوبية، الفيوم، البحيرة، دمياط، أسيوط، جنوب سيناء، مرسى مطروح.