محافظ القاهرة: نستهدف خلو العاصمة من فيروس سي خلال ٣ أشهر

كتب- محمد نصار:

قال اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، إن أعداد المواطنين المقبلين على وحدات وأماكن المسح الطبي لفيرس سي، ضمن حملة الـ١٠٠ مليون صحة، في اليوم الأول لها كبيرة جدًا.

وأضاف "عبدالعال"، خلال الجولة التفقدية بالمركز الطبي لسراي القبة، أنهم يستهدفون أن تكون العاصمة خالية من فيروس سي بنهاية الـ٣ أشهر "مدة الحملة في القاهرة ضمن محافظات الموحلة الثانية".

وطالب محافظ القاهرة، المواطنين، بالنزول والمشاركة في الحملة، حماية لأنفسهم من الأمراض، حيث أن الكشف مجاني بالكامل إلى جانب توفير العلاج للمرضى.

يشار إلى أن زيارة المحافظ تشمل: المركز الطبي بسراي القبة بجوار سنترال القبة يعقبها زيارة الوحدة الموجودة بمركز شباب سراي القبة، ثم زيارة المركز الطبي بالنزهة خلف مبني حي النزهة، حيث رافقه قيادات المحافظة ورئيس هيئة نظافة وتجميل القاهرة.