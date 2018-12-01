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بالصور.. محافظ القاهرة يتفقد اليوم الأول لـ"١٠٠ مليون صحة" بسراي القبة

11:25 ص السبت 01 ديسمبر 2018
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كتب- محمد نصار:

تفقد اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة اليوم السبت، المركز الطبي بسراي القبة، بدء مبادرة مكافحة مرض فيروس سي ١٠٠ مليون صحة، في عدد من أحياء المحافظة.

وتشمل الزيارة، المركز الطبي بسراي القبة بجوار سنترال القبة يعقبها زيارة الوحدة الموجودة بمركز شباب سراي القبة، ثم زيارة المركز الطبي بالنزهة خلف مبني حي النزهة.

رافق المحافظ- خلال الجولة- عددًا من قيادات المحافظة ورئيس هيئة نظافة وتجميل القاهرة.

محافظ القاهرة سراي القبة حملة 100 مليون صحة خالد عبدالعال فيروس سي

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