البابا تواضروس يؤكد أهمية الحوار لتأسيس علاقات قائمة على التفاهم والمحبة

القاهرة- أ ش أ:

أكد قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، أن الإنسان، هو إبداع الله الخالق أيا كان جنسه أو دينه أو لونه، مشيرا إلى أهمية الحوار والتواصل بين الجميع من أجل تأسيس علاقات قائمة على التفاهم والمحبة.

وقال البابا تواضروس الثاني - خلال استقباله بالمقر البابوي بدير الأنبا بيشوي بوادي النطرون، أساتذة وطلاب المعهد المسكوني للشرق الأوسط، بحضور الأنبا يوليوس، أسقف عام مصر القديمة وأسقفية الخدامات العامة والاجتماعية - إن الحوار هو أهم وسائل التواصل مع الجميع من أجل بناء وجهة نظر صحيحة عن الآخر.

حضر اللقاء القس باسليوس صبحي أستاذ العهد الجديد بالكلية الإكليريكية الأرثوذكسية ومدرس بالمعهد المسكوني للشرق الأوسط، والدكتور زاهي عازار رئيس المعهد المسكوني للشرق الأوسط، وأيمن كرم السكرتير الإقليمي للاتحاد العالمي بمصر، وأساتذة المعهد الدكتور جوزيف فلتس، والدكتور جون دانيال، وطلاب المعهد، وبمشاركة الاتحاد العالمي المسيحي للطلبة من دول المشرق العربي للحوار المسيحي الإسلامي من أجل سلام المنطقة.