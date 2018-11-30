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بالخرائط.. مركز التنبؤ بالفيضان يعلن توقعاته لطقس السبت

11:44 م الجمعة 30 نوفمبر 2018
بالخرائط.. مركز التنبؤ بالفيضان يعلن توقعاته لطقس السبت

أرشيفية

كتب- أحمد مسعد:

توقع مركز التنبؤ بالفيضان والسيول، التابع لوزارة الري، الجمعة، سقوط أمطار خفيفة على السواحل الشمالية وسواحل البحر الأحمر الجنوبية خلال الفترة من اليوم وغد السبت.

ونشر المركز، عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، خرائط ونماذج بيانية لحالة الطقس خلال الساعات المقبلة.

وتشير توقعات المركز إلى أن طقس السبت سيشهد سقوط أمطار متوسطة على أقصى السواحل الشمالية الغربية وتقل شدتها على سواحل الدلتا والاسكندرية وبعض محافظات الوجة البحرى.

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مركز التنبؤ بالفيضان أمطار خفيفة سيول السواحل الشمالية

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