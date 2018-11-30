أبرزها الموافقة على الميزانية وزيادة إعانة الوفاة.. 7 قرارات لـ"عمومية الصيادلة"

كتب - أسامة عبدالكريم:

تصوير - أحمد جمعة:

وافقت الجمعية العمومية العادية لنقابة الصيادلة، اليوم الجمعة، على ميزانية النقابة لعام 2017، ورفض قرار وزارة الصحة رقم 645 لسنة 2018، الخاص بتنظيم قبول طلبات تسجيل المستحضرات الصيدلية البشرية بما يجاوز العدد المقرر لصناديق مثائل الأدوية، والمطالبة بإصدار قرار في مكمل لهذا القرار.

كما وافقت الجمعية العمومية على إلزام الشركات بسحب الأدوية دون شرط أو قيد، وتشكيل لجنة برئاسة الدكتور إيهاب قلدس، رئيس لجنة الصحة، لوضع مقترح وتقديمه لوزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد.

كما تم الموافقة على رفع إعانة الصيادلة من ١٥ إلى ٢٥ ألف جنيه، وإعانة الوفاة من 15 ألف الى 20 ألف جنيه، ومنحة الأرامل والمطلقات 500 جنية كل ٦ أشهر، وتخصيص 30 ألف جنيه كقرض حسن للصيادلة حسب القرعة مقسمين على 27 محافظة ويسدد على عامين دون أى أرباح.

​