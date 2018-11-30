وزارة الرياضة تطلق حملة "شباب ضد التحرش" بمشاركة الوكالة الألمانية للتعاون الدولي

القاهرة - مصراوي:

أطلقت وزارة الشباب والرياضة حملة "شباب ضد التحرش"، مساء الخميس، في احتفالية غنائية بمركز شباب الجزيرة، بحضور الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة.

وقالت دينا فؤاد، رئيس الإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدني بوزارة الشباب والرياضة، إن الإدارة تنفذ مشروع "شباب ضد التحرش"، ممثلة لوزارة الشباب والرياضة، بالتعاون مع الحكومة الألمانية ممثلة في الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ)، ويعتبر المشروع من ضمن أولويات الوزارة للقيام بدورها المجتمعي لنشر القيم والمبادئ المناهضة للتحرش، وحماية الفتيات، ودعم حقوق المرأة، وزيادة الوعي نحو كيفية منع حالات التحرش، وغيرها من أشكال العنف ضد النساء والفتيات، والتوعية بالقوانين القائمة ضد التحرش والعقوبات المترتبة عليها".

وأضافت في بيان صحفي: "للمرة الأولى في مصر والعالم العربي أن تكون لوزارة حكومية سياسة داخلية خاصة بها، لمناهضة التحرش الجنسي سواء داخل الوزارة أو في الأماكن التابعة لها، وتهدف لتوفير بيئة يحظى فيها العاملون والعاملات والمستفيدين من الخدمة بالتقدير والاحترام والمساواة في الحقوق والواجبات، وذلك إعمالاً للدستور المصرى والاستراتيجيات الوطنية".

من جانبها قالت ياسمين حمدان، مديرة مشروع "شباب ضد التحرش"، بالوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ): "أنا سعيدة جداً لقيامنا بهذه الاحتفالية، لإطلاق الحملة، برعاية وزير الشباب والرياضة، وذلك في إطار تعاوننا المشترك في مشروع شباب ضد التحرش، الذى تنفذه الوكالة الألمانية للتعاون الدولى (GIZ)، بتكليف من الحكومة الألمانية منذ عام 2016".

وأضافت: "أتمنى أن نتواصل مع عدد كبير من الشباب في مصر، سواء عبر هذه الاحتفالية أو من خلال منصات التواصل الاجتماعي، لتشجيعهم على مكافحة التحرش أينما كانوا وكيفما تعرضوا إليه في الأماكن العامة، وخاصة في الشوارع والميادين ووسائل النقل كالمترو والميكروباصات".

وشهد مركز شباب الجزيرة، حدث فني، قدمه الإعلامي حسام الدين حسين، استمر من الثالثة عصراً، وحتى التاسعة مساءً، شمل عروضاً موسيقية، قدمها فريق "مسار إجباري"، ويسرا الهواري، وفاطمة عادل، وشيرين عبده، وفريق "بهججة"، وكذلك معرضاً للمجهودات المختلفة من المنظمات والمبادرات المحلية والدولية والحكومية في مناهضة العنف ضد المرأة، والتركيز على مناهضة التحرش الجنسي.

ويتزامن الاحتفال مع الحملة الدولية لمناهضة كل أشكال العنف ضد المرأة "16 يوماً من النضال" بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة في 25 نوفمبر من كل عام.