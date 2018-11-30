4 خطوات لتركيب عداد كهرباء "مؤقت" في مبنى جديد

كتب- محمد صلاح:

أسئلة واستفسارات كثيرة، يبحث المواطنون عن إجابة لها متعلقة بالخطوات المطلوبة للتقدم بطلب لتوصيل تيار مؤقت عند إنشاء مبنى سكني أوغيره؛ خشية التعرض لتحرير محاضر سرقة تيار، الأمر الذي يعرض صاحب المبنى لغرامات كبيرة نتيجة حصوله على التيار بدون وجه حق ما يضعه تحت طائلة القانون .

وينشر مصراوي، خطوات التقدم بتوصيل تيار مؤقت والمستندات المطلوبة:

المستندات:

صورة من بطاقة الرقم القومي.

طلب العميل بتركيب عداد بصفة مؤقتة.

موافقة الجهة الإدارية المختصة على التوصيل المؤقت.

الإجراءات:

استيفاء المشترك طلب توصيل الكهرباء.

إجراء المعاينة على الطبيعة وحساب تكلفة المقايسة وإدراجها للسداد.

سداد قيمة المقايسة واستخراج التصاريح اللازمة للحفر في حال طلبها.

تنفيذ المقايسة وتركيب العداد والانتهاء من الطلب.