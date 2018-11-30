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1.2 مليون طالب.. 6 معلومات عن "100 مليون صحة" لمسح "فيروس سي" بالمدارس

07:45 ص الجمعة 30 نوفمبر 2018
1.2 مليون طالب.. 6 معلومات عن "100 مليون صحة" لمسح "فيروس سي" بالمدارس

ارشيفية

كتبت- ياسمين محمد:

تطلق وزارة الصحة بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، حملة الكشف على "فيروس سي" لدى طلبة المدارس، بهدف إجراء مسح طبي للتشخيص المبكر وعلاج المصابين بفيروس "سي"، لطلاب المرحلة الإعدادية والثانوية، بجميع فئاتهما، ضمن مبادرة الدولة للكشف على "فيروس سي": "100 مليون صحة".

ويرصد مصراوي خلال السطور التالية، أبرز المعلومات عن الحملة:

- تنفذ على ثلاث مراحل خلال 3 أشهر.

- تبدأ المرحلة الأولى غدًا السبت الأول من ديسمبر.

- تشمل المرحلة الأولى 9 محافظات هي: الإسكندرية، البحرية، مرسى مطروح،جنوب سيناء، القليوبية، القيوم، أسيوط، دمياط، وبورسعيد.

- تستهدف الحملة نحو 1.2 مليون طالب في أكثر من 2000 مدرسة.

- الفريق الطبي المكلف بالمهمة يصل عدده إلى 1140 عضوًا و50 طبيب أطفال.

- نموذج لموافقة ولي الأمر على إجراء الفحص لنجله.

وزارة الصحة حملة 100 مليون صحة فيروس سي المدارس الإسكندرية وزارة التربية و التعليم

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