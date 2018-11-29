"المحرصاوي" يوجه بتلقي أي أبحاث علمية من داخل جامعة الأزهر أو خارجها

القاهرة- (أ ش أ):

أكد الدكتور محمد المحرصاوي رئيس جامعة الأزهر، أن اللجان العلمية المتخصصة بدراسة آخر مستجدات القضايا المعاصرة في حالة انعقاد دائم، وتتولى النقاش العلمي الحر حول هذه المستجدات وغيرها، وذلك إدراكا للمنهج الأزهري القائم على الاجتهاد والتنوع وقبول الاختلاف.

ووجه المحرصاوي - في بيان لجامعة الأزهر اليوم الخميس - بتلقي أي أبحاث علمية من داخل الجامعة أو خارجها، ومدارستها داخل قاعات العلم بأسلوب يحتكم للمنهج العلمي وقواعده الرصينة ومواكبة متغيرات العصر.

وقال المحرصاوي، إن قاعات الأزهر ومناهجه ترتكز على التعددية الفكرية وتتسع لمختلف المذاهب الفقهية المعتبرة، بما يضمن الحفاظ على عقيدة وهوية الأمة.