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السيسي يمنح منتخب الأسكواش وسام الرياضة من الطبقة الأولى

06:16 م الخميس 29 نوفمبر 2018
السيسي يمنح منتخب الأسكواش وسام الرياضة من الطبقة الأولى

(مصراوي):

منح الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الخميس، المنتخب الوطني للأسكواش، وسام الرياضة المصرية من الطبقة الأولى.

ونشرت الجريدة الرسمية، في عددها الصادر اليوم، قرار الرئيس، وذلك نظرًا لفوز المنتخب الوطني بالمركز الأول في بطولة العالم للفرق التي أقيمت بالصين.

كما منح الرئيس، منتخب كرة القدم النسائية، وسام الرياضة من الطبقة الثالثة، وذلك عقب فوزه بالميدالية البرونزية في كأس العالم لكرة القدم الموحدة للأولمبياد الخاص (شيكاغو 2018).

وجاء نص قرار الرئيس كالتالي:

وسام الرياضة منتخب الاسكواش الرئيس السيسي كرة القدم النسائية

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