رسالة دكتوراة بـ "إعلام الأزهر" تبحث علاقة الإعلام الغربي بالأحداث السياسية في مصر

كتب – محمود مصطفى:

حصل الباحث محمد سيد ورداني، المعيد بكلية الإعلام بجامعة الأزهر بمدينة نصر، على درجة الدكتوراة بمرتبة الشرف الأولى في رسالته التي جاءت تحت عنوان "أطر معالجة الصحافة الإلكترونية الغربية للأحداث السياسية في مصر بعد 30 يونيو 2013 دراسة تحليلية مقارنة".

وتكونت لجنة المناقشة والحكم، من الدكتور عبد الصبور فاضل عميد كلية الإعلام جامعة الأزهر السابق، والدكتورة نجوى كامل وكيل الإعلام جامعة الأزهر الأسبق، والدكتورة إيناس أبو يوسف عميد كلية الإعلام جامعة الأهرام الكندية، والدكتور عرفه عامر وكيلة كلية الإعلام الأسبق جامعة الأزهر.

وقال ورداني، إن اختياره للمشكلة البحثية متسقًا مع أهمية الموضوع الذي تتناوله، حيث تتجمع تلك الأهمية في محورين مهمين، الأول: أهمية مصر المعروفة جغرافيًا وتاريخيًا ولا سيما في ظل ما مرت به من حراك سياسي وتحولات ديموقراطية في السنوات القليلة الماضية وهو ما تعرضت له الدراسة.

وأشار إلى أن المحور الثاني الذي يضفي على البحث أهميةً خاصةً، فإنه يتمثل في عينة الدراسة التي تضم صحفًا لها قوتها وتأثيرها في الرأي العام العالمي، بل إنها تمثل سياسات متنوعة قد تعكس موقف الدول التي تصدر منها تلك الصحف مما وقع في مصر إبان فترة الدراسة.