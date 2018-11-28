"القومي للسكان": تنظيم لقاءات بـ 4 محافظات للتوعية مبادرة "فيروس سي"

كتب - أحمد جمعة:

أعلن المجلس القومي للسكان، تنظيم مبادرة شباب مصر خلال الأسبوع الجاري عددًا من اللقاءات التثقيفية بمحافظتي القليوبية والدقهلية؛ للتوعية وتشجيع المواطنين على ضرورة وأهمية الفحص عن فيروس سي والأمراض غير السارية ضمن حملة 100 مليون صحة التي يتم تنفيذها تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وذكر المجلس - في بيان اليوم الأربعاء - أن "مبادرة شباب مصر" ستقوم خلال شهر ديسمبر المقبل بعقد 120 جلسة توعية مجتمعية في 4 محافظات هي أسيوط وبني سويف والقليوبية والدقهلية، وذلك في إطار استكمال خطة العمل بالمبادرة ومواصلة مراحل توعية وتثقيف المواطنين وتغيير المفاهيم الخاطئة وتحسين خصائصهم السكانية.

وقام فريق من المجلس القومي للسكان بجولة في محافظتي القليوبية والدقهلية، في بعض مراكز وقرى المحافظتين، وذلك بالتنسيق مع الجمعيات الأهلية العاملة في مجال السكان وتنظيم الأسرة والوحدة المحلية ومركز الشباب وإلقاء ندوات تثقيفية عن الصحة العامة والصحة الإنجابية والتغذية والزواج المبكر والختان وغيرها من الموضوعات بهدف توعية الأهالي علي السلوكيات التي تحافظ علي صحتهم وتحسن من خصائصهم السكانية.

وقامت مجموعة من القوافل الطبية بالتمركز في أماكن تجمع الأهالي واشتملت القوافل على عيادات أمراض السكر والضغط وأمراض سوء التغذية وعيادات تنظيم الأسرة والمشورة الطبية وعيادات رعاية الطفل بالإضافة إلي عمل التحاليل الطبية السريعة.

حضر فعاليات المبادرة مجموعة من القيادات المحلية بالمحافظتين ومسئولي الجمعيات الأهلية وخبراء من المجلس القومي للسكان ومدير فرع المجلس وبعض أساتذة من كليات الطب والتمريض المشرفين على هذه الفعاليات.

يذكر أن مبادرة شباب مصر يقوم بتنفيذها المجلس القومي للسكان بمشاركة منظمة الأمم المتحدة للطفولة UNICEF، وتأتي أهمية المبادرة في تنفيذ أهداف الإستراتيجية القومية للسكان من تنمية المجتمع وتقليل معدل النمو السكاني عبر التوظيف الفعال للتخطيط العائلي وتحسين الصحة الإنجابية والحفاظ علي صحة المراهقين وتعليمهم، وتعزيز دور المرأة.

وتستهدف مبادرة شباب مصر دعم الشباب لفهم تحديات مجتمعاتهم، وتحديد دورهم في المساهمة للتغلب علي هذه التحديات بالتثقيف الصحي والمجتمعي، وتوجيه الطلاب لأفضل الطرق لاستغلال مهاراتهم المختلفة لصالح المشاركة المجتمعية في المبادرات الجديدة التي تستهدف تنمية المجتمع ، وذلك عن طريق عدد من الخطوات مثل تدريب الشباب على التعرف وتحديد مشكلات مجتمعه الأساسية والمشاركة في إيجاد آليات مبتكرة للتغلب على التحديات المختلفة، وكذلك التدريب على وسائل وبرامج التوعية بالمشكلات التي يعانى منها المجتمع المصري مثل الأنماط الصحية للحياة، والتغذية في المراحل العمرية المختلفة، وصحة الأسرة ومفهوم الأسرة الصغيرة، والوقاية والعلاج من الأمراض المعدية وغير المعدية.