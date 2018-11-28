البابا تواضروس يُلقي عظته الأسبوعية بكنيسة العذراء بالكاتدرائية

06:39 م الأربعاء 28 نوفمبر 2018
البابا تواضروس يُلقي عظته الأسبوعية بكنيسة العذراء بالكاتدرائية

البابا تواضروس

كتب- إسلام ضيف:

يُلقي البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، مساء الأربعاء، عظته الأسبوعية من كنيسة السيدة العذراء مريم والأنبا بيشوي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية.

ويحضر عدد كبير من شعب الكنيسة بالعباسية، فضلًا عن القمص سرجيوس سرجيوس وكيل البطريركية بالقاهرة، وسكرتارية البابا تواضروس، وعدد من أعضاء المجمع المقدس.

البابا تواضروس كنيسة العذراء بالكاتدرائية الأنبا بيشوي الكاتدرائية المرقسية

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