مستشار التعليم العالي: "الجامعات التكنولوجية" ستلغي مفهوم كليات القمة والقاع

القاهرة- مصراوي:

أكد أحمد حسني الحيوي، مستشار وزير التعليم العالي للتعليم الفني، أهمية مشروع قانون الجامعات التكنولوجية الجديد لأنه يستهدف مخرجات مختلفة تماما من الكفاءات المطلوبة لسوق العمل، قائلاً: "لدينا ثروة قومية ممثله في الشباب.. نريد إلغاء مفهوم كليه القمة والقاع.. الكلية التي ستدر دخلا لك وتضمن مستقبلك هي الأفضل".

جاء ذلك اجتماع لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب برئاسة النائب سامي هاشم، بمشاركة لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لسماع وجهة نظر الخبراء المهتمين بالتعليم الفني والتكنولوجي لإبداء مقترحاتهم حول مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون إنشاء الجامعات التكنولوجية.

وشدد الحيوي، على الحاجة الفعلية لإنشاء الجامعات التكنولوجية في مصر "كونها مؤسسة تعليمية تستطيع أن ترتبط فعليا بالصناعة وأصحاب الأعمال، ومن شأنها تغيير نظرة أصحاب الأعمال وتغيير الكادر الوظيفي للخريجين".

وتابع: "ستخلق مساراً تعليمياً موازيًا ومختلفًا عن التعليم الجامعي التقليدي سيخفف من وطأة الضغط الشديد على التعليم التقليدي وتلغي مفهوم كليات القمة والقاع".

وأشار مستشار وزير التعليم العالي، إلي أن الجامعات التكنولوجية المزمع إنشائها حال الموافقة على مشروع القانون ستعمل على تلبية طموح خريجي التعليم الفني في إمكانية الحصول علي البكاليورس واستكمال دراستهم العلي، بالإضافة مساهمتها في تغيير ثقافة المجتمع المصري حيال التعليم الفني بإنشاء مسار للتعليم التكنولوجي الجديد وتحديد المهام الوظيفية لكل من الفنين والتكنولوجيين وخريجي الجامعات التقليدية.

ولفت الحيوي إلى أهمية أن "يتم منح النسبة الأكبر للألتحاق بهذه الجامعات لخريجي المرحلة الثانوية الفنية المناظرة، مع ترك فرصة أيضا لخريجي المرحلة الثانونية العامة ممن يرغبون في الإنضمام إليها، مع الحصول علي اعتراف جهات أجنبية بشهادات المعاهد لفتح أسواق عمل خارجية أمام الخريجين، والبدء في إنشاء نقابة للتكنولوجيين لاحتواء خريجي الجامعات التكنولوجية".

وأكد مستشار وزير التعليم العالي للتعليم الفني، أنه يجرى حالياً الاعداد للبرامج والتجهيزات الخاصة بهذه الجامعات والمعامل الخاصة بها والإجراءات الاساسية لاختبارات القبول ومستوي العاملين والمدرسين، مشيراً إلى أن أعضاء هيئة التدريس سيكونون مختلفيين وليس بنظام التعليم الأكاديمي، قائلاً: "ستكون بنفس تشكيل الجامعات الحكومية لكن الخبرات ستكون مختلفة ومتعلقة أكثر بمجال الصناعة".

ووجه الحيوي الشكر إلى الهيئة الهندسية لدورها في تأهيل مباني الكليات التكنولوجية المزمع بدء العمل فيها مع إقرار مشروع القانون المعروض أمام مجلس النواب.