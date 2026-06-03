إعلان

بسبب فاتورة الطاقة والقمح.. العجز التجاري يقفز إلى 4.6 مليار دولار خلال مارس الماضي

كتب : إبراهيم الهادي عيسى

01:01 م 03/06/2026

الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

ارتفع العجز التجاري المصري خلال شهر مارس الماضي بنسبة 48.8% لتسجل 4.6 مليار دولار، مقابل 3.1 مليار دولار خلال الشهر نفسه من العام الماضي، مدفوعة بزيادة واردات الطاقة والحبوب، وفق الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

ويقصد بـ العجز التجاري؛ الفرق بين قيمة ما تستورده الدولة من الخارج وما تصدره.

وأظهرت النشرة الشهرية للتجارة الخارجية الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، تراجع الصادرات المصرية بنسبة 2.5% خلال مارس الماضي لتسجل 4.6 مليار دولار، مقارنة مع 4.8 مليار دولار في الشهر المناظر من 2025، لتراجع صادرات الأسمدة بنسبة 23.3% والبطاطس بنسبة 31.9% والبترول الخام بنسبة 23.1%.

بينما ارتفعت صادرات المنتجات البترولية بنسبة 68.4% والفواكه الطازجة بنسبة 30.3% والملابس الجاهزة بنسبة 4.7% واللدائن بأشكالها الأولية بنسبة 6.9%، حسب النشرة، في حين ارتفعت الواردات بنسبة 17.8% لتصل إلى 9.3 مليار دولار خلال مارس 2026، مقابل 7.9 مليار دولار خلال الشهر نفسه من العام السابق.

وحسب الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، قفزت واردات البترول الخام بنسبة 90.4% ومنتجات البترول بنسبة 16.7% والغاز الطبيعي بنسبة 16.6% والقمح بنسبة 41.9%، بينما تراجعت واردات المواد الأولية من الحديد والصلب بنسبة 31.5% والمواد الكيماوية العضوية وغير العضوية بنسبة 21.1% بجانب الأدوية ومحضرات الصيدلة بنسبة 24.5% والذرة بنسبة 6.3%.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء العجز التجاري الميزان التجاري

فيديو قد يعجبك

أحدث الموضوعات

5 نصائح قد تساعدك على النوم دون أدوية
نصائح طبية

5 نصائح قد تساعدك على النوم دون أدوية
سر مكالمة حسام حسن.. ميدو يكشف دوره في انضمام حمزة عبدالكريم للمنتخب
رياضة محلية

سر مكالمة حسام حسن.. ميدو يكشف دوره في انضمام حمزة عبدالكريم للمنتخب
"أيدت صحتها".. النيابة تتسلم تحريات المباحث في مشاجرة صبري نخنوخ
حوادث وقضايا

"أيدت صحتها".. النيابة تتسلم تحريات المباحث في مشاجرة صبري نخنوخ

بقيمة 100 جنيه.. "موازنة النواب" تناقش توحيد رسم مغادرة البلاد وفرض رسوم
أخبار مصر

بقيمة 100 جنيه.. "موازنة النواب" تناقش توحيد رسم مغادرة البلاد وفرض رسوم
هل أصبحت الرخصة في خطر؟.. الزمالك يتحرك بعد تأكيد العقوبة التأديبية
رياضة محلية

هل أصبحت الرخصة في خطر؟.. الزمالك يتحرك بعد تأكيد العقوبة التأديبية

إعلان

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان

هل أصبحت الرخصة في خطر؟ .. الزمالك يتحرك بعد تأكيد العقوبة التأديبية
"محامي الصدفة" الذي أوقف نخنوخ.. كواليس القبض على رجل الأعمال
سعر الدولار يعكس اتجاهه ويرتفع مقابل الجنيه في منتصف تعاملات اليوم