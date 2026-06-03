ارتفع العجز التجاري المصري خلال شهر مارس الماضي بنسبة 48.8% لتسجل 4.6 مليار دولار، مقابل 3.1 مليار دولار خلال الشهر نفسه من العام الماضي، مدفوعة بزيادة واردات الطاقة والحبوب، وفق الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

ويقصد بـ العجز التجاري؛ الفرق بين قيمة ما تستورده الدولة من الخارج وما تصدره.

وأظهرت النشرة الشهرية للتجارة الخارجية الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، تراجع الصادرات المصرية بنسبة 2.5% خلال مارس الماضي لتسجل 4.6 مليار دولار، مقارنة مع 4.8 مليار دولار في الشهر المناظر من 2025، لتراجع صادرات الأسمدة بنسبة 23.3% والبطاطس بنسبة 31.9% والبترول الخام بنسبة 23.1%.

بينما ارتفعت صادرات المنتجات البترولية بنسبة 68.4% والفواكه الطازجة بنسبة 30.3% والملابس الجاهزة بنسبة 4.7% واللدائن بأشكالها الأولية بنسبة 6.9%، حسب النشرة، في حين ارتفعت الواردات بنسبة 17.8% لتصل إلى 9.3 مليار دولار خلال مارس 2026، مقابل 7.9 مليار دولار خلال الشهر نفسه من العام السابق.

وحسب الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، قفزت واردات البترول الخام بنسبة 90.4% ومنتجات البترول بنسبة 16.7% والغاز الطبيعي بنسبة 16.6% والقمح بنسبة 41.9%، بينما تراجعت واردات المواد الأولية من الحديد والصلب بنسبة 31.5% والمواد الكيماوية العضوية وغير العضوية بنسبة 21.1% بجانب الأدوية ومحضرات الصيدلة بنسبة 24.5% والذرة بنسبة 6.3%.