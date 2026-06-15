تستعد الحكومة المصرية لإطلاق مرحلة جديدة من برنامج الطروحات الحكومية، عبر طرح حصص في عدد من الشركات والأصول الكبرى المملوكة للدولة، في خطوة تستهدف تعزيز مشاركة القطاع الخاص، وجذب استثمارات جديدة، وتنشيط سوق المال المصري.

ويتصدر كل من بنك القاهرة وشركة مصر لتأمينات الحياة قائمة الطروحات المرتقبة خلال الفترة المقبلة، إلى جانب شركات تعمل في قطاعات الطاقة والخدمات اللوجستية والصناعات الغذائية، ضمن خطة حكومية تستهدف تعظيم العائد من الأصول العامة وتحسين كفاءة إدارتها.

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ويعد برنامج الطروحات أحد المحاور الرئيسية في مسار الإصلاح الاقتصادي، حيث تستهدف الدولة إدراج أو بيع حصص في شركات تعمل في قطاعات تشمل البنوك، والتأمين، والطاقة، والصناعات الغذائية، بما يسهم في تحسين كفاءة الإدارة وتعزيز السيولة في سوق الأوراق المالية.

بنك القاهرة

يعد بنك القاهرة أحد أكبر البنوك الحكومية، ويمتلك قاعدة واسعة من العملاء في قطاعي الأفراد والشركات، ما يجعله من أبرز الطروحات المصرفية المرتقبة.

ويستهدف الطرح بيع حصة تتراوح بين 20% و30%، ضمن خطة أوسع لإعادة هيكلة أصول الدولة، ومن المقرر بدء طرحه في البورصة خلال الربع الأخير من العام الجاري وفق ما قاله هاشم السيد رئيس وحدة الشركات المملوكة للدولة.

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شركة مصر لتأمينات الحياة

تعد شركة مصر لتأمينات الحياة الذراع التأميني لمجموعة مصر القابضة للتأمين التابعة لصندوق مصر السيادي، وهي من أكبر شركات التأمين في السوق المحلي من حيث الحجم والنشاط.

وتستهدف الحكومة طرح نحو 20% من أسهم الشركة في البورصة المصرية، في صفقة تقدر قيمتها، وفق تقديرات بنوك استثمار، بنحو 14 إلى 18 مليار جنيه، ما يجعلها من أكبر الطروحات المنتظرة خلال الفترة المقبلة.

ويهدف الطرح إلى تعزيز الحوكمة ورفع الكفاءة التشغيلية، إلى جانب دعم خطط التوسع في سوق التأمين.

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شل أوت

تعمل شركة شل أوت في قطاع محطات الوقود والخدمات المتكاملة على الطرق والمحاور الرئيسية، وتأتي ضمن خطة تطوير قطاع الطاقة والخدمات اللوجستية.

ومن المتوقع طرح حصة من الشركة خلال العام الجاري ضمن توجه الدولة لزيادة مشاركة القطاع الخاص في إدارة وتشغيل الأصول الخدمية.

الوطنية لتوزيع المنتجات البترولية

تعد شركة وطنية من الشركات التابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، وتعمل في تشغيل وإدارة محطات الوقود على مستوى الجمهورية.

وتندرج ضمن قائمة الشركات المستهدفة بالطرح ضمن برنامج الطروحات الحكومية، في إطار خطة تهدف إلى توسيع مشاركة القطاع الخاص في القطاعات البترولية والخدمية.

سايلو فودز للصناعات الغذائية

تعد شركة سايلو فودز من الشركات التابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، وتعمل في مجالات إنتاج وتعبئة وتخزين الحبوب والمنتجات الغذائية، وتعد من المشروعات المرتبطة بالأمن الغذائي.

ومن المتوقع أن تكون ضمن الشركات المطروحة في السوق خلال المرحلة المقبلة، في إطار توجه لتعزيز الاستثمارات في قطاع الصناعات الغذائية.

الشركة الوطنية لإنشاء وتنمية وإدارة الطرق

تتخصص الشركة في تنفيذ وإدارة مشروعات الطرق والبنية التحتية والمحاور الرئيسية.وتأتي ضمن الشركات المرشحة للطرح في إطار خطة الحكومة لتعظيم الاستفادة من الأصول الاستراتيجية في قطاع النقل.

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