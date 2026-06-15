إعلان

الذهب يقفز 2.76% عالميًا مع بداية الأسبوع بدعم اتفاق إنهاء الحرب بين إيران وأمريكا

كتب : أحمد الخطيب

09:58 ص 15/06/2026

سعر الذهب

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

ارتفعت أسعار الذهب في البورصات العالمية بقوة مع بداية تعاملات الأسبوع، مسجلة مكاسب ملحوظة مدفوعة بحالة التفاؤل التي سيطرت على الأسواق عقب الإعلان عن التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب بين إيران والولايات المتحدة، وهو ما أعاد الزخم إلى تداولات المعدن النفيس.

وخلال التعاملات، قفز سعر الذهب عالميًا بنسبة 2.76% في بداية الجلسة، قبل أن يقلص جزءًا من مكاسبه ليستقر على ارتفاع بنحو 2.05% مع استمرار التداولات، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

وسجلت أوقية الذهب مستوى 4335 دولارًا خلال التعاملات، وهو أعلى مستوى وصلت إليه خلال الجلسة، قبل أن تستقر عند نحو 4305 دولارات للأونصة، وفق أحدث التداولات.

إنهاء الحرب بين إيران والولايات المتحدة يدعم صعود الذهب

وجاء صعود المعدن الأصفر مدعومًا بتطورات المشهد الجيوسياسي، بعدما عززت الأنباء المتعلقة بالتوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب بين إيران والولايات المتحدة حالة التفاؤل في الأسواق العالمية، وهو ما انعكس على حركة الأصول المختلفة، وفي مقدمتها الذهب.

ويترقب المستثمرون خلال الفترة المقبلة تطورات تنفيذ الاتفاق، إلى جانب مسار السياسة النقدية الأمريكية وبيانات التضخم وأسعار الفائدة، باعتبارها من أبرز العوامل المؤثرة في اتجاهات أسعار الذهب العالمية خلال النصف الثاني من العام.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

سعر الذهب سعر سبيكة الذهب الحرب الإيرانية

فيديو قد يعجبك

أحدث الموضوعات

هزيمة تاريخية وواقعة إنسانية.. ماذا حدث في اليوم الخامس من كأس العالم 2026؟
كأس العالم 2026

هزيمة تاريخية وواقعة إنسانية.. ماذا حدث في اليوم الخامس من كأس العالم 2026؟
حظك اليوم وتوقعات الأبراج 15-6: توتر لهذا البرج.. وفرص مهنية وحب لهؤلاء
علاقات

حظك اليوم وتوقعات الأبراج 15-6: توتر لهذا البرج.. وفرص مهنية وحب لهؤلاء

انخفاض أسعار البيض وارتفاع الدواجن اليوم الاثنين بالأسواق (موقع رسمي)
اقتصاد

انخفاض أسعار البيض وارتفاع الدواجن اليوم الاثنين بالأسواق (موقع رسمي)

تقرير تحليلي.. ما نقاط القوة والضعف بمنتخب بلجيكا قبل مواجهة مصر بالمونديال؟
كأس العالم 2026

تقرير تحليلي.. ما نقاط القوة والضعف بمنتخب بلجيكا قبل مواجهة مصر بالمونديال؟
بعد انتشارها.. ما مخاطر لسعات قناديل البحر وكيف تحمي نفسك؟
نصائح طبية

بعد انتشارها.. ما مخاطر لسعات قناديل البحر وكيف تحمي نفسك؟

إعلان

مباريات اليوم

جميع المباريات

كأس العالم

كوت ديفوار

كوت ديفوار

1 0

02:00

إكوادور

إكوادور

كأس العالم

إسبانيا

إسبانيا

- -

19:00

كاب فيردي

كاب فيردي

كأس العالم

بلجيكا

بلجيكا

- -

22:00

مصر

مصر

كأس العالم

المزيد

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان

هل تكون نهاية الحرب الإيرانية كلمة السر لارتفاع الذهب مجددًا؟ خبراء يوضحون
بدء صرف الدعم النقدي "تكافل وكرامة" لشهر يونيو اليوم.. هل هناك زيادة جديدة؟