ارتفعت أسعار الذهب في البورصات العالمية بقوة مع بداية تعاملات الأسبوع، مسجلة مكاسب ملحوظة مدفوعة بحالة التفاؤل التي سيطرت على الأسواق عقب الإعلان عن التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب بين إيران والولايات المتحدة، وهو ما أعاد الزخم إلى تداولات المعدن النفيس.

وخلال التعاملات، قفز سعر الذهب عالميًا بنسبة 2.76% في بداية الجلسة، قبل أن يقلص جزءًا من مكاسبه ليستقر على ارتفاع بنحو 2.05% مع استمرار التداولات، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

وسجلت أوقية الذهب مستوى 4335 دولارًا خلال التعاملات، وهو أعلى مستوى وصلت إليه خلال الجلسة، قبل أن تستقر عند نحو 4305 دولارات للأونصة، وفق أحدث التداولات.

إنهاء الحرب بين إيران والولايات المتحدة يدعم صعود الذهب

وجاء صعود المعدن الأصفر مدعومًا بتطورات المشهد الجيوسياسي، بعدما عززت الأنباء المتعلقة بالتوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب بين إيران والولايات المتحدة حالة التفاؤل في الأسواق العالمية، وهو ما انعكس على حركة الأصول المختلفة، وفي مقدمتها الذهب.

ويترقب المستثمرون خلال الفترة المقبلة تطورات تنفيذ الاتفاق، إلى جانب مسار السياسة النقدية الأمريكية وبيانات التضخم وأسعار الفائدة، باعتبارها من أبرز العوامل المؤثرة في اتجاهات أسعار الذهب العالمية خلال النصف الثاني من العام.