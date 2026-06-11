أعلنت شركة "قرة إنرجي"، بالتعاون مع الشركة السد العالي للمشروعات الكهربائية والصناعية "هايديلكو"، فوز تحالفهما بعقد تنفيذ اللوطين الأول والثالث من المشروع القومي العملاق لإنشاء خطوط نقل كهرباء هوائية فائقة الجهد (500 كيلوفولت) لربط مشروعات طاقة الرياح بخليج السويس بالشبكة الكهربائية الموحدة.

عقود بقيمة تتجاوز 1.6 مليار جنيه و29 مليون دولار

وأوضحت الشركة من خلال إفصاحها الصادر اليوم، أن طول اللوط الأول يبلغ نحو 45 كيلومترًا بتكلفة تعاقدية تبلغ حوالي 788 مليون جنيه مصري و14 مليون دولار، بينما يمتد اللوط الثالث لمسافة 52 كيلومترًا بتكلفة تقارب 875 مليون جنيه و15 مليون دولار. ومن المقرر الانتهاء من تنفيذ اللوطين خلال عشرة أشهر من تاريخ استكمال الإجراءات التعاقدية.

تنفيذ 100 كيلومتر من خطوط نقل الكهرباء فائقة الجهد

ويصل إجمالي أطوال خطوط التحالف نحو 100 كيلومتر ضمن مشروع يمتد لمسافة إجمالية تبلغ حوالي 350 كيلومترًا، ويربط مناطق توليد طاقة الرياح بمحطة محولات الحوامدية بمحافظة الجيزة. ويهدف المشروع إلى تمكين الشبكة القومية من استيعاب أكثر من 2 جيجاوات من طاقة الرياح، خفض الفواقد الفنية، وزيادة مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة المصري بما يتوافق مع رؤية مصر للتنمية المستدامة.

أحد أكبر مشروعات نقل الكهرباء في مصر

ويعد المشروع، الذي تم تقسيمه إلى ثمانية لوطات وشاركت فيه كبرى الشركات المحلية والعالمية، من أكبر مشاريع نقل الكهرباء في مصر باستثمارات تتراوح بين 12 و14 مليار جنيه، ويتميز باستخدام أعلى جهد تشغيلي في الشبكة المصرية حتى الآن.

وقال المهندس أيمن قرة، رئيس مجلس إدارة "قرة إنرجي": "يمثل هذا الفوز خطوة استراتيجية تعزز مكانة الشركة في قطاع الطاقة والبنية التحتية، وتؤكد قدرتنا على اقتناص فرص نوعية تدعم نمو أعمالنا وتوسع محفظة مشروعاتنا".

وأضاف أن المشروع ينسجم مع توجهات الدولة نحو تنويع مصادر الطاقة وتحقيق التنمية المستدامة، مشيدًا بالتكامل المستمر مع شركة "هايديلكو" لضمان أفضل جودة فنية وتنافسية في السوق المصري.