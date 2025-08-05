إيرادات "السويدي اليكتريك" ترتفع 21% خلال النصف الأول من العام الجاري

كتبت- أمنية عاصم:

أعلنت شركة السويدي اليكتريك زيادة إجمالي الإيرادات 20.6% خلال النصف الأول من العام الحالي إلى نحو 123.801 مليار جنيه، وفق بيان نتائج أعمالها.

وبحسب البيان المرسل من الشركة للبورصة، ارتفع صافي الربح بعد خصم حقوق الأقلية بمعدل سنوي 3.1% إلى 8.695 مليار جنيه مصحوبًا بوصول هامش صافي الربح إلى 7%.

وتابع الإفصاح، بلغت الإيرادات 64.409 مليار جنيه تقريباً خلال الربع الثاني من عام 2025، وهو نمو سنوي بنسبة 12.3%، وارتفع صافي الربح بعد خصم حقوق الأقلية بمعدل سنوي 2.1% ليبلغ 4.548 مليار جنيه مصحوبا بنمو هامش صافي الربح إلى 7.1%، مقابل %7.8 خلال الربع الثاني من عام 2024.

وتأسست شركة السويدي اليكتريك عام 2005. وتم إدراج أسهم الشركة في البورصة المصرية عام 2006. ومتخصصة في في العمل كمزود لحلول الطاقة والحلول الرقمية والبنية التحتية. وتعمل الشركة في خمسة قطاعات أعمال رئيسية: الأسلاك والكابلات والمنتجات الكهربائية والهندسة والبناء والبنية التحتية الذكية واستثمارات البنية التحتية.