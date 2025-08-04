6 نصائح من شات جي بي تي لحماية بياناتك خلال استخدام الذكاء الاصطناعي

كتبت- آية محمد:

يُعد الذكاء الاصطناعي من أبرز التطورات التكنولوجية في العصر الحديث وأصبح جزءًا لا يتجزأ من حياتنا اليومية، فهو لا يقتصر على المجالات التقنية فقط، بل يمتد تأثيره إلى قطاعات حيوية مثل الصحة، والتعليم، والاقتصاد، والصناعة، ويعتمد عليه المستخدمون بشكل متزايد في إنجاز المهام المختلفة.

لكن مع هذا التوسع تزداد المخاوف بشأن خصوصية البيانات، حيث يمكن لتقنيات الذكاء الاصطناعي أن تتعامل مع كم كبير من المعلومات الشخصية مما يفتح الباب أمام احتمالات تسريبها أو إساءة استخدامها.

وفي خطوة أثارت الكثير من الجدل، أعلنت شركة"OpenAI" ، المطورة لتطبيق "ChatGPT"، عن تراجعها في تفعيل ميزة جديدة كانت تتيح عرض بعض المحادثات على الإنترنت لتكون "قابلة للاكتشاف"، أي قابلة للظهور في محركات البحث لجوجل.

وجاء هذا القرار بعد موجة انتقادات ومخاوف بشأن الخصوصية، خاصة بعدما تبين أن بعض المستخدمين شاركوا محادثات تتضمن معلومات شخصية أو حساسة دون قصد.

وعند سؤال "ChatGPT"عن كيفية حماية البيانات أثناء استخدام خدماته، قدم عدة نصائح مهمة للمستخدمين، ويعرض "مصراوي" في السطور التالية تلك النصائح:

أولا- تجنب مشاركة معلومات شخصية أو حساسة

لا تشارك معلومات مثل:

1- رقم البطاقة الشخصية أو جواز السفر.

2- أرقام بطاقات بنكية.

3- كلمات السر.

4- عنوانك الكامل أو بيانات الاتصال الخاصة.

5- معلومات صحية أو قانونية خاصة.

ثانيا- اقرأ سياسة الخصوصية

قم بفهم كيف يتم التعامل مع بياناتك من خلال قراءة سياسة الخصوصية.

ثالثا- استخدم حساب محمي

إذا كنت تستخدم حساب على منصة مثل "OpenAI":

1- فعل المصادقة الثنائية "2FA".

2- اختار كلمة سر قوية ومميزة.

رابعا- لا تشارك ملفات شخصية بدون سبب

إذا كانت الخدمة تسمح برفع ملفات مثل الصور أو المستندات، تأكد أن الملف لا يحتوي على بيانات حساسة.

خامسا- تابع إعدادات الخصوصية

بعض المنصات تتيح خيار "عدم استخدام بياناتي لتدريب النموذج" أو "إيقاف حفظ المحادثات"، قم بتفعيلها للحفاظ على خصوصيتك.

سادسا- كن واعي

إذا سألك النظام أو أي جهة عن معلومات حساسة، كن حذرًا وراجع مصدر الطلب.

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