خطوات الاستعلام عن المحافظ الإلكترونية المسجلة برقمك القومي

كتبت- آية محمد:

تعد المحافظ الإلكترونية من الوسائل الحديثة التي تتيح للمستخدمين إجراء المعاملات المالية بسهولة وأمان عبر الهاتف المحمول، مثل الدفع الإلكتروني، وشحن الرصيد، وسداد الفواتير.

ويتيح تطبيق "My NTRA" التابع للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات خدمة الاستعلام عن "المحافظ الإلكترونية" للتعرف على المحافظ المسجلة بالرقم القومي للمستخدم، كذلك إمكانية إلغائها.

وفي السطور التالية يستعرض مصراوي خطوات التعرف على المحافظ الإلكترونية المسجلة برقمك القومي:

1- قم بتحميل التطبيق من متجر Play Store لأجهزة Android أو من App Store لأجهزة iOS.

2- افتح التطبيق وسجل الدخول باستخدام بياناتك.

3- من الصفحة الرئيسية، اختر الخدمات.

4- بعد ذلك، اضغط على خدماتي.

5- اختر المحافظ الإلكترونية.

6- قد تتلقى رسالة قصيرة قبل تنفيذ طلبك على رقم التليفون المسجل بالتطبيق.

7- اضغط على استمرار للمتابعة.

8- أدخل الرقم القومي المرتبط برقم الهاتف الخاص بك.

9- بعد ذلك، اضغط على تأكيد، وستظهر رسالة تؤكد نجاح عملية التحقق من الرقم القومي.

10- اضغط على تم، لتظهر لك قائمة بجميع المحافظ الإلكترونية المسجلة باسمك.

وإذا ظهرت لك محفظة إلكترونية لا ترغب في استخدامها، يمكنك تقديم طلب لإلغائها.

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