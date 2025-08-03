خريطة الأسعار اليوم: ارتفاع الجبن والحديد والأسمنت وانخفاض الدواجن

ارتفعت أسعار الجبن، والبيض، والكوسة، والجمبري، والحديد، والأسمنت، خلال تعاملات اليوم الأحد 3-8-2025، بينما انخفضت أسعار الدواجن، والسمك البلطي، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، وأسعار الذهب ترتفع خلال منتصف التعاملات.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من السلع الأساسية للمستهلكين في الأسواق اليوم وفقا لبيانات رسمية، ومنها:

انخفاض أسعار الدواجن اليوم الأحد بالأسواق (موقع رسمي)

ارتفاع البلدي.. أسعار البيض اليوم بالأسواق (موقع رسمي)

ارتفاع أسعار الحديد والأسمنت اليوم الأحد بالأسواق (موقع رسمي)

ارتفاع الكوسة.. أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم

ارتفاع الجمبري.. أسعار الأسماك والمأكولات البحرية في سوق العبور اليوم

ارتفاع الجبن.. أسعار السلع الأساسية بالأسواق اليوم (موقع رسمي)

تعرف على سعر الذهب اليوم في مصر بمنتصف تعاملات الأحد