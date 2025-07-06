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انخفاض البلطي والجمبري.. أسعار الأسماك والمأكولات البحرية في سوق العبور اليوم

10:39 ص الأحد 06 يوليو 2025

أسعار السمك

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كتبت- دينا كرم:

انخفضت أسعار كيلو السمك البلطي، والجمبري، والمكرونة السويسي، خلال تعاملات اليوم الأحد 6-7-2025، مقارنة بأسعار أمس، بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

ويرصد مصراوي في السطور التالية أسعار أبرز أصناف الأسماك والمأكولات البحرية بسوق العبور اليوم، بحسب بيانات الموقع الإلكتروني للسوق.

أسعار الأسماك اليوم

سعر كيلو السمك البلطي: يتراوح بين 81 و85 جنيهًا، بتراجع جنيهين.

سعر كيلو مكرونة سويسي: يتراوح بين 80 و120 جنيهًا، بتراجع 15 جنيهًا.

سعر كيلو السبيط والكاليماري: يتراوح بين 230 و350 جنيهًا.

سعر كيلو كابوريا : يتراوح بين 100 و200 جنيهًا.

سعر كيلو الجمبري الصغير: يتراوح بين 180 و400 جنيهًا، بتراجع 20 جنيهًا.

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أسعار الأسماك اليوم المأكولات البحرية سوق العبور
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