أوبك+ تقرر رفع الإنتاج بمقدار 548 ألف برميل يوميًا في أغسطس

كتبت- دينا كرم:



قررت دول أوبك+ زيادة للإنتاج بمقدار 548 ألف برميل يوميًا في أغسطس 2025، ويمكن إيقاف هذه الزيادات التدريجية مؤقتًا أو إلغاؤها وفقًا لتطورات ظروف السوق، وفق بيان صادر عن المجموعة اليوم.







وجاء ذلك خلال اجتماع الدول الثماني الأعضاء في أوبك+ افتراضيًا اليوم، وهي المملكة العربية السعودية وروسيا والعراق والإمارات العربية المتحدة والكويت وكازاخستان والجزائر وسلطنة عمان، لمراجعة ظروف السوق العالمية وتوقعاتها.







وأضافت دول أوبك+ أنه ستسمح هذه المرونة للمجموعة بمواصلة دعم استقرار سوق النفط.







وأشارت دول أوبك+ الثماني إلى أن هذا الإجراء سيتيح للدول المشاركة فرصةً لتسريع تعويضاتها، كما أكدت التزامها الجماعي بتحقيق الامتثال الكامل لإعلان التعاون، بما في ذلك تعديلات الإنتاج الطوعية الإضافية التي اتفقت لجنة المراقبة الوزارية المشتركة على مراقبتها خلال اجتماعها الثالث والخمسين المنعقد في 3 أبريل.







وأكدت الدول الثماني عزمها على التعويض الكامل عن أي فائض في الإنتاج منذ يناير 2024، وستعقد دول أوبك+ الثماني اجتماعات شهرية لمراجعة أوضاع السوق، والالتزام بالاتفاق، والتعويضات، وستجتمع الدول الثماني في 3 أغسطس 2025 لتحديد مستويات الإنتاج لشهر سبتمبر.