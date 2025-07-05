أسعار النفط تتراجع قبل زيادة متوقعة في إنتاج أوبك+

كتبت- دينا كرم:

تراجعت العقود الآجلة للنفط قليلا بختام التعاملات الأسبوعية يوم الجمعة، حيث تتطلع السوق إلى اجتماع أوبك+ هذا الأسبوع واحتمال أن تقرر الدول الأعضاء زيادة الإنتاج.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 50 سنتًا، أو 0.7%، لتسجل 68.30 دولارًا للبرميل، بينما انخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 50 سنتًا، أو 0.75%، ليصل إلى 66.50 دولارًا.

واستقر خام برنت عند مستوى أعلى بنحو 0.8% عن إغلاق الجمعة الماضي، بينما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط بنحو 1.5%.

من المرجح أن تُجري ثماني دول من أوبك+ زيادة أخرى في إنتاج النفط لشهر أغسطس في اجتماع يوم السبت، سعياً منها لتعزيز حصتها السوقية، وقد تم تقديم موعد الاجتماع ليوم واحد إلى يوم السبت.

وقال المحلل في بي.في.إم تاماس فارغا "إذا قررت المجموعة زيادة إنتاجها بمقدار 411 ألف برميل يوميا أخرى في أغسطس، كما هو متوقع، للشهر الرابع على التوالي، فسوف يتم إعادة تقييم تقديرات ميزان النفط للنصف الثاني من العام، وهو ما يشير إلى تسارع التضخم في احتياطيات النفط العالمية".

وقال فيل فلين، المحلل الكبير في مجموعة برايس فيوتشرز: "يبدو أن هناك بعض عمليات جني الأرباح وسط مخاوف من أن أوبك سترفع الإنتاج بأكثر من المتوقع".

وأضاف أن المستثمرين يبدو أنهم في وضع انتظار وترقب، ويستعدون للرد على خطوة أوبك بينما يراقبون أيضا تداعيات حزمة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الضخمة من التخفيضات الضريبية والإنفاق ، والتي من المقرر أن يتم توقيعها كقانون في حفل في البيت الأبيض يوم الجمعة.

وتعرضت أسعار النفط الخام أيضا لضغوط من تقرير نشره موقع أكسيوس الإخباري الأمريكي والذي ذكر أن الولايات المتحدة تخطط لاستئناف المحادثات النووية مع إيران الأسبوع المقبل، في حين قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن طهران لا تزال ملتزمة بمعاهدة حظر الانتشار النووي.

وفي الوقت نفسه، عادت حالة عدم اليقين بشأن سياسة التعريفات الجمركية الأميركية إلى دائرة الضوء مع اقتراب نهاية فترة التوقف التي استمرت 90 يوما لفرض رسوم أعلى.

وقال ستة دبلوماسيين من الاتحاد الأوروبي مطلعين على المحادثات يوم الجمعة إن مفاوضي الاتحاد الأوروبي فشلوا حتى الآن في تحقيق تقدم في مفاوضات التجارة مع إدارة ترامب وربما يسعون الآن إلى تمديد الوضع الراهن لتجنب زيادات الرسوم الجمركية.

وبشكل منفصل، قال بنك باركليز إنه رفع توقعاته لسعر خام برنت بمقدار 6 دولارات إلى 72 دولارا للبرميل في عام 2025 وبمقدار 10 دولارات إلى 70 دولارا للبرميل في عام 2026 بناء على تحسن توقعات الطلب.