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البترول تحذر: "إعلانات التوظيف على مواقع التواصل الاجتماعي وهمية"

01:06 م الجمعة 04 يوليو 2025

المهندس كريم بدوي وزير البترول

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كتبت- دينا كرم:

قالت وزارة البترول والثروة المعدنية، إن ما نشر على بعض صفحات التواصل الاجتماعى عن إعلانات فتح باب التقديم لوظائف جديدة بالهيئة المصرية العامة للبترول، لا يمت للهيئة بأى صلة، وأن هذه الإعلانات وهمية كاذبة وتستهدف الاحتيال على المواطنين.

وناشدت الوزارة في بيان لها اليوم مستخدمى وسائل التواصل الاجتماعى عدم الانسياق وراء مروجى هذه الإعلانات والصفحات الوهمية التى تستهدف النصب والاحتيال عليهم واستغلال بياناتهم الشخصية والاستيلاء على أموال منهم بطرق غير مشروعة.

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وزارة البترول والثروة المعدنية وظائف جديدة الهيئة المصرية العامة للبترول
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