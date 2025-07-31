تكنولوجيا المعلومات تنظم فعالية حول "الإنترنت الأشياء" للآباء والأبناء

كتبت- آية محمد:



ينظم معهد تكنولوجيا المعلومات فعالية حول تكنولوجيا إنترنت الأشياء للآباء والأبناء من سن 11 إلى 18 عامًا، وذلك يوم 9 أغسطس بمقر المعهد في مدينة المعرفة، العاصمة الإدارية الجديدة.



وبحسب بيان وزارة الاتصالات اليوم، يتضمن البرنامج أنشطة تفاعلية في مجال إنترنت الأشياء واستخداماته في المنازل والسيارات الذكية ومحاكاة الأقمار الصناعية ومحاكاة المستقبل، وعروض حية واستكشافية.



وتستمر الفعالية من العاشرة صباحًا إلى الثانية ظهرًا، ويوفر المعهد وسائل لنقل المشاركين في جميع أنحاء القاهرة.



ويمكن التسجيل من خلال الرابط التالي:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeHit5MRwG73EnUkgoFht4HBtdjXARn0LbGcBh4f9SeOuZqBA/viewform?fbclid=IwY2xjawL4H6FleHRuA2FlbQIxMABicmlkETFIdndLamdFUEllV3dWN2ZYAR4zzc4vDCgKrerLi9zFFiRxq88fGWDDUCbTSE9BVofNjzzK685NH-Cscg5NEQ_aem_D6GoDhJ2N463hiGG3NQ7FQ&pli=1











Masrawy Economy







Today, 3:04 PM



اقتصاااااااااااااااااد



تعاون بين جامعة مصر للمعلوماتية و"إديبون" لتنظيم تدريب صيفي بإسبانيا

كتبت- آية محمد:



وقّعت جامعة مصر للمعلوماتية بروتوكول تعاون مع شركة "إديبون" العالمية المتخصصة في تصنيع أجهزة التعليم التقني، بهدف تنظيم تدريب صيفي لطلاب كلية الهندسة بمصانع الشركة في إسبانيا، والتعاون في تجهيز معمل متقدم لخدمة الطلاب.



وبموجب الاتفاقية، تتولى الشركة تزويد المعمل بأحدث المعدات والبرامج ليضاهي المعامل المتخصصة التابعة للشركة، بما يسهم في تأهيل طلاب كلية الهندسة في التخصصات المختلفة على قدم المساواة مع نظرائهم في إسبانيا والدول الصناعية المتقدمة.



وسيسهم المعمل الجديد في تطوير وتنفيذ مشاريع تخرج الطلاب، بما يصقل من مهاراتهم ويؤهلهم للعمل فور تخرجهم.



وينص البروتوكول أيضًا على تنظيم تدريب صيفي لطلاب الفرقة الرابعة بقسم هندسة الميكاترونكس داخل مصنع الشركة في إسبانيا، حيث سيتلقى الطلاب تدريبًا عمليًا على أحدث تقنيات التحكم والأتمتة الصناعية المعمول بها في السوق الأوروبية، بما يمكّن الطلاب من تلبية متطلبات سوق العمل العالمية.



وسيتعاون الطرفان في تنفيذ العديد من الأنشطة التي تهدف إلى الارتقاء بمستوى الخدمات التي تقدمها جامعة مصر للمعلوماتية، مع الالتزام برفع جودة التدريس من خلال التدريب والأنشطة البحثية، والتعاون في إدارة وتطوير البرامج الهندسية، وتوفير معدات المختبرات والبرمجيات والمواد التعليمية الأخرى، إلى جانب العمل على تطوير التدريب المقدم لطلاب الجامعة بما يتواكب مع التطورات التكنولوجية الأكثر تقدمًا في الممارسات الفنية.



وستسهم هذه الشراكة في إتاحة الفرصة لطلاب كلية الهندسة للعمل بالسوق الإسبانية والأوروبية، خاصة في مجال هندسة الميكاترونكس، وذلك بالاستفادة من برنامج هندسة الميكاترونيكس الذي تقدمه الجامعة ويضم تخصصات متعددة تشمل الهندسة الميكانيكية والكهربائية والإلكترونية وهندسة التحكم والبرمجيات وعلوم الحاسب، وهي مجالات مطلوبة بكثرة في المصانع العملاقة التي تدير خطوط إنتاجها وعملياتها آليًا، وبالتالي يزداد الطلب على خريجي هذا البرنامج في قطاع الصناعة والشركات الصناعية داخل مصر وخارجها.



ويأتي هذا التعاون في إطار جهود جامعة مصر للمعلوماتية لتعزيز الشراكات الدولية وتوفير فرص تدريبية عالية الجودة لطلابها، تماشيًا مع رؤيتها لإعداد كوادر مهنية مؤهلة قادرة على المنافسة دوليًا.





