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مبيعات أجنبية وعربية تهبط بمؤشرات البورصة بختام جلسة اليوم

03:17 م الأربعاء 30 يوليو 2025

البورصة المصرية

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كتبت- أمنية عاصم:

انخفض المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX 30بنسبة 0.66 % عند مستوى 33859 نقطة، بختام جلسة اليوم الأربعاء.

وهبط مؤشر EGX 70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 1.01%، وتراجع مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 1.09%.

وسجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي شراء من الأسهم بقيمة 214.6 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي بيع من الأسهم بقيمة 130.8 مليون جنيه، وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي بيع من الأسهم بقيمة 83.7 مليون جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX 30 ارتفع بنسبة 0.03% عند مستوى 34085 نقطة، بختام جلسة أمس الثلاثاء.

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