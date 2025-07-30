كتبت- دينا كرم:

رجح مصدر بوزارة البترول والثروة المعدنية ارتفاع فاتورة استيراد الغاز الطبيعي خلال عام 2025 بشكل ملحوظ، وأرجع ذلك في تصريحات خاصة لمصراوي إلى 3 أسباب أهمها التزام الدولة بتعهد الحكومة بعدم تخفيف أحمال الكهرباء خلال شهور الصيف الحالي.

كانت وكالة "بلومبرج" نقلت عن مصادر لم تسمها قولها إن فاتورة استيراد مصر من المنتجات البترولية والغاز الطبيعي المسال مرشحة للارتفاع خلال عام 2025 إلى نحو 20 مليار دولار، مقارنة بـ 12.5 مليار دولار في عام 2024.

ورأى المصدر الذي تحدث معه موقع مصراوي إن الوصول بفاتورة استيراد مصر من الغاز لهذا الرقم أمر محتمل لـ3 أسباب، هي: الالتزام بعدم قطع الكهرباء في الصيف لتخفيف الأحمال وتقليل استهلاك الغاز الطبيعي، بالتوازي مع عودة المصانع للعمل بكامل طاقتها الإنتاجية، وهو ما أدى إلى زيادة استهلاك الغاز، أما السبب الثالث فهو رغبة مصر في التحول لمركز إقليمي للطاقة، ما يعني زيادة التصدير للغاز المسال، وهو ما يستلزم زيادة استيراد الغاز الخام.

وأوضح المصدر أن الأسباب الثلاثة السابقة وسعت الفجوة بين الإنتاج المحلي والاستهلاك، ما يستلزم تعويضها من خلال زيادة الاستيراد.

وأشار المصدر إلى أن مصر تشغل حاليا ثلاث وحدات تغييز، بعد أن كانت وحدة واحدة فقط تعمل سابقًا، وهو ما ساهم في تعزيز ضخ الغاز للمصانع ومحطات الكهرباء، ودعم الاستقرار في الإمدادات وقلل انقطاع التيار الكهربائي.

وأضاف المصدر أن الحكومة تعتمد على آليات لشراء الغاز، إما بشراء شحنات غاز مسال من السوق العالمي، أو من خلال تعاقدات طويلة الأجل تسمح بالحصول على شحنات بأسعار أقل، مما يساهم في تقليل تكلفة الاستيراد إلى حد ما.

وأشار إلى إن مصر رغم سعيها لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز، فإنها قد تستمر في الاستيراد لأغراض استراتيجية واقتصادية، في إطار خطتها لتكون مركز إقليمي للطاقة، وبما يحقق أيضًا عائدًا اقتصاديًا للدولة.

وأكد أن وجود فجوة بين الإنتاج والاستهلاك المحلي في الوقت الحالي يتم تغطيتها من خلال استيراد الغاز عبر خطوط الأنابيب أو من خلال شحنات الغاز المسال التي يتم استيرادها لتغطية الاحتياجات الحالية.

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