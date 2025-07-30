خريطة الأسعار اليوم: انخفاض الكوسة والجبن الرومي وارتفاع الذهب

كتبت- أمنية عاصم:

انخفضت أسعار الأسمنت، الكوسة، والجبن الرومي، خلال تعاملات اليوم الأربعاء 30-7-2025 مقارنة بمستوياتها أمس، بينما ارتفعت أسعار الفول، والدقيق، والزيت، والسكر، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، وأسعار الذهب ارتفعت بمنتصف التعاملات.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من السلع الأساسية للمستهلكين في الأسواق اليوم وفقا لبيانات رسمية، ومنها :

أسعار البيض اليوم الأربعاء بالأسواق (موقع رسمي)

انخفاض الأسمنت.. أسعار مواد البناء اليوم بالأسواق (موقع رسمي)

ارتفاع أسعار الدواجن اليوم الأربعاء بالأسواق (موقع رسمي)

انخفاض الكوسة.. أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم

ارتفاع الدقيق.. أسعار السلع الأساسية بالأسواق اليوم

90 جنيهًا لكيلو البلطي.. أسعار الأسماك والمأكولات البحرية في سوق العبور اليوم

ارتفاع سعر الذهب اليوم في مصر بمنتصف تعاملات الأربعاء