كتبت- أمنية عاصم:

ارتفعت أسعار الفول، والدقيق، والزيت، والسكر، والمسلى الصناعي، خلال تعاملات اليوم الأربعاء 30-7-2025، مقارنةً بأسعار أمس، وفقًا للبيانات المنشورة من مركز معلومات مجلس الوزراء لأسعار عدد من السلع الأساسية والغذائية بشكل يومي على أحد المواقع التابعة له "بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية".

ويرصد مصراوي متوسط أسعار أبرز السلع الأساسية في الأسواق اليوم، بحسب بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية، وجاءت الأسعار كالآتي:

أسعار السلع الأساسية

كيلو الأرز المعبأ: 35.01 جنيه.

كيلو الفول المعبأ: 62.45 جنيه، بزيادة 3.23 جنيه.

كيلو الدقيق المعبأ: 27.64 جنيه، بزيادة 1.89 جنيه.

لتر زيت عباد الشمس: 92.49 جنيه، بزيادة 1.83 جنيه.

كيلو السكر المعبأ: 37.81 جنيه، بزيادة 1.64 جنيه.

كيلو المكرونة المعبأة: 28.76 جنيه، بزيادة 88 قرشًا.

كيلو العدس المعبأ: 65.67 جنيه، بتراجع 27 قرشًا.

البيض البلدي (بيضة واحدة): 5.63 جنيه، بزيادة 26 قرشًا.

لتر زيت الذرة: 110.5 جنيه، بزيادة 1.66 جنيه.

كيلو اللحوم الطازجة: 397.57 جنيه.

كيلو الدواجن الطازجة: 96.4 جنيه، بتراجع 28 قرشًا.

كيلو الأرز السائب: 27.38 جنيه، بتراجع 39 قرشًا.

كيلو الفول السائب: 51.18 جنيه، بزيادة 25 قرشًا.

كيلو الجبن الأبيض: 132.88 جنيه، بزيادة 42 قرشًا.

كيلو الجبن الرومي: 267.34 جنيه، بتراجع 6.05 جنيه.

كيلو اللبن السائب: 30.33 جنيه، بتراجع 1.04 جنيه.

كيلو المسلي الصناعي: 102.65 جنيه، بزيادة 3.90 جنيه.