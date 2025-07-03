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ارتفاع طفيف في سعر الذهب اليوم في مصر بمنتصف التعاملات

12:28 م الخميس 03 يوليه 2025

سعر الذهب

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كتبت- آية محمد:

ارتفع سعر الذهب اليوم في مصر بنحو 7 جنيهات، بمنتصف تعاملات الخميس 3-7-2025، مقارنة بمستواه ببداية التعاملات، بحسب ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا "لمصراوي".

سعر الذهب اللحظي

ارتفع سعر الذهب عيار 14 إلى 3113 جنيهًا للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 18 إلى 4002 جنيهًا للجرام.

وصعد سعر الذهب عيار 21 إلى 4670 جنيهًا للجرام.

وارتفع سعر الذهب عيار 24 إلى 5337 جنيهًا للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وصعد سعر الجنيه الذهب إلى 37360 جنيه وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر سبيكة الذهب

سعر سبيكة الذهب 10 جرامات سجل نحو 53370 جنيهًا.

سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 165980 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب 50 جرام سجل نحو 266850 جنيه.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

وانخفض سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.13% إلى نحو 3353 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

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